La cloche de la fin des cours sonnera dans quelques heures seulement. Oui, l'été est fait pour jouer. Mais qui a dit que la lecture ne pouvait pas être amusante?

Un texte de Laurence Godcharles

Une étude menée en 2017 par Scholastic Canada mentionnait que 76 % des enfants de 6 à17 ans disent qu’ils aiment vraiment lire des livres durant l’été. Croyez-le ou non, cette donnée sort de la bouche des enfants!



Voyez comment vous pouvez les encourager!



Vous connaissez les bibliothèques? Vous savez, cette place étrange où nos ancêtres allaient faire des recherches… Eh bien, paraît-il qu’elles ont encore la cote auprès des jeunes! Selon cette même étude pancanadienne, amener ses enfants là-bas représente la meilleure façon de s’assurer qu’ils lisent pendant la période estivale.



Les parents peuvent également apporter des livres en voyage, modifier la routine quotidienne pour y insérer des moments pour lire ou les inscrire dans un club de lecture.



La lecture entre copains



En France, trois auteurs ont d’ailleurs rallié leur plume afin de promouvoir les bienfaits des clubs de lecture. Dans l’ouvrage Les cercles de lecture, paru au début des années 2000, on apprend que « grâce à ses échanges avec autrui […], le jeune lecteur peut […] trouver ou renforcer une motivation à devenir un lecteur toujours plus curieux et actif ». D’après cet outil pédagogique, les élèves les plus animés par les bouquins seraient en effet ceux qui discutent avec leurs amis ou leur famille de leurs lectures.



Au Québec, plus de 450 bibliothèques participent au Club de lecture d’été TD, soutenu par Bibliothèque et Archives Canada, qui vise à familiariser les jeunes de tous âges avec cette compétence langagière, et ce, de façon ludique et gratuite.



Ce plus important programme de lecture d’été au Canada prend place dans plus de 2000 bibliothèques au pays. Il offre notamment aux participants un carnet dans lequel ils peuvent suivre leur évolution ainsi qu’une plateforme web interactive pour s’amuser tout en apprenant. Des versions auditives et en braille sont disponibles pour les personnes atteintes de handicaps.



Alors, qu’attendez-vous pour assouvir cet inattendu désir de lire de vos enfants?

