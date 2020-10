Jusqu'au 15 juillet, les meilleures équipes de soccer du monde s'affrontent. Voici quelques livres qui expliquent ce sport et qui présentent plus particulièrement les équipes des huit groupes en compétition, ainsi que les vedettes de la Coupe du monde de la FIFA 2018.

Les éditions Bayard jeunesse proposent deux livres sur le soccer qui se complètent à merveille.



Mon avis : La collection Sans limites est parfaite pour un travail scolaire au primaire . La mise en page est aérée et les explications nettes et brèves sont bien illustrées par des photographies. De petits encarts contribuent à assouvir la curiosité des enfants, tout comme la section qui comprend des références (livres et sites web). J’ai d’ailleurs beaucoup appris sur les origines de ce sport dans le livre Victoire!.

Le livre, Joue comme les pros, explique le soccer de A à Z. Photo : Radio-Canada

Titre : Joue comme les pros! Les techniques du soccer



Auteures : Sarah Dann (textes) et Josée Latulippe (traduction)



Pour les lecteurs à partir de : 7 ans

Résumé : Ce livre explique le soccer de A à Z : de l’échauffement à la façon de manier le ballon, en passant par les règles, les attaques, l’esprit sportif, et même quelques conseils en matière de nutrition.





Le livre Victoire! L'histoire du soccer raconte l'évolution de ce sport dans le monde entier. Photo : Radio-Canada

Titre : Victoire! L’histoire du soccer



Auteures : Jennie Haw (textes) et Josée Latulippe (traduction)



Pour les lecteurs à partir de : 8 ans



Résumé : Ce livre retrace l’historique de ce sport qui, si on remonte avant même le Moyen Âge, n’avait de semblable avec le soccer d’aujourd’hui que le ballon, et encore! Le soccer a évolué partout sur la planète depuis ses balbutiements. On a pu le constater notamment à la FIFA, à la Coupe du monde et par la présence des femmes.

Les trois prochains livres portent spécifiquement sur la Coupe du monde 2018 et présentent des contenus similaires : les 32 équipes des 8 groupes, un gros plan sur les meilleurs joueurs, le calendrier des matchs et un tableau pour y inscrire les résultats.

Mon guide de la Coupe du monde 2018 est écrit par Mickael Grall. Photo : Radio-Canada

Titre : Mon guide de la Coupe du monde 2018



Auteur : Mickael Grall (textes)



Éditions : Gründ



Pour les lecteurs à partir de : 8 ans



Mon avis : J’ai trouvé la mise en page intéressante. Le papier est glacé et la couverte est rigide. Dans cet ouvrage, on trouve la description de l’historique des équipes, les façons de se qualifier pour la Coupe du monde, des informations insolites sur cette compétition, et plus encore.

Ce guide destiné aux jeunes enfants présente l'histoire des équipes de la Coupe du monde et bien plus! Photo : Radio-Canada

Titre : Coupe du monde de la FIFA, Russie 2018 : guide junior



Auteurs : Kevin Pettman (textes) et Jean-François Bolland (traduction)



Éditions : Le Ballon



Pour les lecteurs à partir de : 5 ans



Mon avis : Ce livre est adapté pour les enfants : son format est réduit par rapport aux autres et sa couverture est souple. Il comprend des jeux (mots croisés juniors, vrai ou faux, autocollants, des casse-têtes, énigmes, etc.) et la mise en page s’adresse bien à eux. Les petits aimeront remplir le tableau au fur et à mesure du déroulement des joutes, en plus d'en apprendre sur les vedettes de ce sport. Bref, c’est une référence parfaite pour suivre la Coupe du monde.

Coupe du monde de la FIFA, Russie 2018 est écrit par Kevin Pettman. Photo : Radio-Canada

Titre : Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018 : guide officiel



Auteurs : Kevin Pettman (textes) et Jean-François Bolland (traduction)



Éditions : Le Ballon



Pour les lecteurs à partir de : 9 ans



Mon avis : C’est une version pour les plus vieux du Guide junior. Les informations y sont plus détaillées. On trouve des fiches techniques des équipes, des plus grands stades du monde et l’accent est mis sur des joueurs vedettes à suivre. Évidemment, le livre contient aussi un tableau des vainqueurs à remplir.