Vos enfants sont férus de cinéma et de lecture? Ils aimeront probablement avoir à leur disposition des livres dont l'histoire s'est retrouvée au grand écran.

Un texte de Ève Christian

Édités en plusieurs formats pour satisfaire une clientèle variée en matière d’âge, ces livres intéresseront les jeunes curieux qui voudront détecter les différences entre l’adaptation à l’écran et le texte original de ces histoires. Ils intrigueront également ceux qui sont désireux de retrouver leurs personnages préférés dans de nouvelles aventures.

Le livre Le grand méchant renard s'offre en format bandes dessinées ou en flipbook. Photo : Radio-Canada

Titre : Le grand méchant renard

Auteur : Benjamin Renner (textes et illustrations)

Éditions : Delcourt

Pour les lecteurs à partir de : 4 ans

Résumé : Un renard tente de devenir le prédateur qu’il devrait être dans un poulailler. Il n’est toutefois pas convaincant. Il se fait repousser par les poules, qui ne sont aucunement effrayées, et il est la risée des animaux de la basse-cour. Même le chien de garde n’ose pas gronder devant lui, tellement il n’est pas une menace!

Mon avis : Pauvre renard qui n’arrive pas à devenir méchant! Il attire un peu la pitié, mais nous fait souvent rire … C’est une belle lecture à faire avec les petits. Le livre est offert en bande dessinée ou en livre feuilletable , qui permet d’avoir l’effet du film d’animation en tournant rapidement les pages.



Le film Le grand méchant renard et autres contes sera présenté au Cinéma Beaubien, à l’occasion de de Ciné-été, les 7 et 8 juillet.

Paddington est un gentil ours, un peu maladroit, qui adore les aventures et les sandwichs à la confiture! Photo : Radio-Canada

Titre : Paddington le roman du film



Auteurs : Michael Bond (textes) et R.W. Alley (illustrations)



Éditions : Michel Lafon



Pour les lecteurs à partir de : 4 ans



Résumé : Paddington est un gentil ours, un peu maladroit, qui adore les aventures et les sandwichs à la confiture! Il est ami avec des humains et agit d’ailleurs comme eux.



Mon avis : Plusieurs aventures vécues par cet ours ont été couchées sur papier. On les retrouve pour les tout-petits dans des livres tout en carton. Pour les enfants, il y a le cahier d’activités et de beaux albums, dont Paddington à la kermesse.



Le film Paddington 2 sera présenté au Cinéma Beaubien, lors de Ciné-été, les 28 et 29 juillet.

Boule et Bill 2 raconte l'histoire d'un garçonnet rouquin et de son meilleur ami Bill, un cocker. Photo : Radio-Canada

Titre : Boule et Bill 2, le roman du film



Auteure : Christine Féret-Fleury (textes) et illustrations du film



Éditions : Hachette



Pour les lecteurs à partir de : 5 ans



Résumé : Boule est un garçonnet rouquin. Son meilleur ami est Bill, un cocker aussi roux que lui. Ensemble, ils vivent un lot d’aventures plutôt cocasses.



Mon avis : Les histoires de ce duo roux sont proposées en plusieurs formats : de petits romans dans la collection Bibliothèque rose, des livres électroniques, des recueils de blagues, mais aussi des bandes dessinées, puisque c’est évidemment l’origine de cette série belge. Retrouvez aussi des vidéos de Boule et de son chien Bill sur la zone Jeunesse d’ICI Radio-Canada.



Le film Boule et Bill 2 sera présenté au Cinéma Beaubien les 18 et 19 août, pendant Ciné-été.

Ballerina, l'album du film, est édité par Les livres du dragon d'or. Photo : Radio-Canada

Titre du film : Ballerina



Résumé : Deux enfants, malheureux à l’orphelinat de Paris, ont de grands rêves : Félicie se voit ballerine à l’Opéra de Paris, alors que Victor aimerait être un grand inventeur. Ils feront tout, et même plus, pour réaliser leurs rêves et leur passion.



Titre du livre : Ballerina, le bel album du film (incluant une affiche)



Éditions : Les livres du dragon d’or, album pour les 4 ans et plus

Ballerina, le roman du film, est édité par Les livres du dragon d'or. Photo : Radio-Canada



Titre du livre : Ballerina



Éditions : Pocket Jeunesse, roman pour les 7 ans et plus, adapté par Anne-Marie Pol d’après le scénario du film



Mon avis : J’ai adoré ce film, autant pour l’aspect danse (que je trouve très réussi, considérant que c’est un film d’animation) que pour la morale qui incite les enfants à croire en leurs rêves, même s’ils semblent inaccessibles. Les livres sont illustrés avec les images du film. En plus de ces deux suggestions, plusieurs formats sont offerts : un livre à colorier, un cahier d’activités, un livre d’autocollants…