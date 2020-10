En ce week-end de la fête des Pères, plusieurs activités de tout genre sont proposées. Allez, on sort papa et on s'amuse en famille!

Un texte de Ève Christian

Quoi : Des activités pour devenir apprentis apiculteurs, arboriculteurs et horticulteurs

Où : Maison Saint-Gabriel, 2146, place Dublin, Montréal

Quand : Tous les samedis, de 13 h à 14 h

Pour qui : Les 6 à 12 ans et leurs familles

Explications : La Maison Saint-Gabriel, musée et site historique, transforme ses jardins comme à l’époque de la Nouvelle-France. Pour l’occasion, des activités sont proposées pour initier les enfants à la nature.

Mission des apprentis apiculteurs

Les enfants partent à la recherche d’abeilles dans le potager ancestral après avoir compris leur rôle dans la pollinisation et appris à les reconnaître.

Parcours des arboriculteurs en herbe

Quel rôle les arbres ont-ils joué dans l’histoire de la Nouvelle-France et quelles sont les essences qui poussent sur le site? En prime, les jeunes joueront à un jeu d’associations, grandeur nature.

+ : Les samedis 16 et 23 juin seulement, une troisième activité est ajoutée : le projet des jeunes horticulteurs. Les enfants seront alors invités à planter une graine dans le jardin de la Métairie. Ils pourront en observer la croissance les jours suivants sur les réseaux sociaux. Ils repartiront aussi avec leur enveloppe de semences afin de poursuivre leur expérience à la maison.

Prix : 5 $ pour les enfants. Réservation obligatoire. Pour des renseignements et acheter les billets.

------------------------

Quoi : Fine Mouche et les gouttes d’or, un conte musical par La Nef

Où : Aux Jardins Gamelin, place Émilie-Gamelin, 1500, rue Berri, Montréal

Quand : Le dimanche 17 juin, de 10 h 30 à 11 h 15

Pour qui : Les 4 à 9 ans et leurs familles

Explications : Une petite mouche curieuse et aventurière quitte son patelin à la découverte du vaste monde. Cependant, une blessure à une aile changera son destin et lui fera rencontrer des animaux qui l’accompagneront au fil de ses péripéties.

Une plongée au cœur des légendes nordiques racontées avec tendresse, poésie et humour par Suzanne De Serres, agrémenté de musique, de chansons et d’instruments divers. Extrait du spectacle de la compagnie musicale La Nef.

+ : Aussi, de 11 h à 12 h, découvrez la papillonière des Jardins et assistez à une envolée de papillons.

Ces activités font partie des Petits bonheurs offerts aux enfants de 0 à 12 ans tous les dimanches de l’été, de 10 h à midi.

Prix : Gratuit. Les places sont limitées. Premier arrivé, premier assis!

------------------------

Quoi : 6es Rendez-vous des arts métissés

Où : Place Jacques-Cartier, dans le Vieux-Montréal

Quand : Du 15 au 17 juin (heures variables)

Pour qui : Toute la famille

Explications : Une célébration de la Voix des Nations et un rayonnement de la culture autochtone et de ses traditions. Une cinquantaine d’artistes autochtones et non-autochtones proposent des concerts, des expositions, des lectures et des ateliers de tous genres : arts visuels, artisanat, chants, danses et contes.

+ : Quelques activités :

Contes et légendes amérindiens racontés par l’Abénakise Nicole Obomsawin

Démonstration de la confection d’une coiffe iroquoise

Chants de gorge

Démonstration des batteurs de frênes (avec DJ)

Spectacle de Shauit (qui mélange reggae et musiques traditionnelles)

Prix : Gratuit