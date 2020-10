Il y a du nouveau à Maman pour la vie! Depuis le 11 juin dernier, la référence en ligne pour les mères québécoises compte son pendant masculin Papa pour la vie.

Il s’agit d’une évolution naturelle; on sait à quel point les pères d’aujourd’hui sont de plus en plus impliqués et qu’ils s’intéressent à leur nouveau rôle.

Bien que la section « Papa » existe sur le site de Maman pour la vie depuis 2010, ces messieurs ne comptaient pas encore d’environnement web bien à eux. Il était grand temps que les pères curieux qui veulent être le mieux informés possible sur leur vie de famille aient leur propre magazine.

Le nouveau site poursuivra la même mission que la section destinée aux pères sur Maman pour la vie, une section hautement populaire et abondamment consultée. Chaque semaine, le contenu exclusif sera enrichi par la collaboration de spécialistes, de journalistes et de blogueurs de qualité.

La parentalité et la paternité ont un tout nouveau visage, et Papa pour la vie l’a bien compris. Messieurs, rendez-vous-y dès maintenant pour vous informer et échanger avec d’autres pères. Papapourlavie.com… c’est le début d’une belle aventure!