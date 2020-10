Voici plusieurs suggestions de livres qui relatent de bons moments entre un père et son enfant, souvent avec humour.

Un texte de Ève Christian

Titre : Pilou tous les soirs du monde

Auteurs : Dominique Demers (textes) et Gaspard Talmasse (illustrations)

Éditions : De la Bagnole

Pour les lecteurs à partir de : 4 ans

Résumé : Le rituel d’un papa et de son fiston à l’heure du coucher.

Mon avis : Magnifique histoire, superbes illustrations. Ça donne le goût d’avoir de jeunes enfants pour tourner les pages de ce grand livre tous les soirs…

Titre : Un papa dans l’équipe de soccer

Auteurs : Maurren Fergus (textes) et Mike Lowery (illustrations)

Traductrice : Isabelle Allard

Éditions : Scholastic

Pour les lecteurs à partir de : 5 ans

Résumé : L’implication d’un papa dans l’équipe de soccer de son fils est surprenante, tellement que l’homme met son fils dans l’embarras!

Mon avis : Amusant parallèle : le père qui s’intègre dans l’équipe de son fiston et dont le comportement rappelle celui de certains jeunes. Son fils, le plus mature des deux, doit le ramener à l’ordre plus souvent qu’autrement. Pour amuser tous les duos papa-fiston.

Titre : Mon papa ne pue pas / Mon papa ne pleure pas

Auteurs : Andrée Poulin (textes) et Jean Morin (illustrations)

Éditions : De l’Isatis

Pour les lecteurs à partir de : 6 ans

Résumé : Deux histoires de papas assez rigolotes. Xavier a un papa qui ne pleure jamais, malgré tous les efforts qu’il fait pour essayer de le faire pleurer. Il sera surpris de découvrir ce qui fait naître des larmes dans les yeux de son père. On retourne le livre et on se trouve avec Margot, dont le père est éboueur. Ce métier non traditionnel attire les railleries de ses copains.

Mon avis : Un livre tête-bêche dont les deux thèmes sont traités avec légèreté et humour. J’aime beaucoup les illustrations de Morin, rondes et colorées.

Titre : Spécial des pères, collection Savais-tu?

Auteurs : Alain M. Bergeron, Michel Quintin (textes) et Sampar (textes et illustrations)

Éditions : Michel Quintin

Pour les lecteurs à partir de : 7 ans

Résumé : La collection Savais-tu?décrit le quotidien et les mœurs des animaux avec humour dans une soixantaine de titres. Les enfants les adorent. Ce livre est une compilation des meilleures blagues qui font référence aux papas.

Mon avis : Un livre qui m’a fait rire assez souvent! Les ados l’aimeront aussi. Les illustrations complètent à merveille le court texte et les phrases dans les phylactères.