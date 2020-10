Pour accompagner votre visite à la grande fête des sciences Eurêka, voici quelques livres pour comprendre la science dans la vie de tous les jours.

Un texte de Ève Christian

Titre : Mon livre des questions-réponses – La science

Auteures : Katie Daynes (textes) et Marie-Eve Tremblay (illustrations)

Traductrice : Claire Lefebvre

Éditions : Usborne

Pour les lecteurs à partir de : 4 ans

Résumé : Des questions que posent les petits au quotidien sont résolues dans ce livre aux pages cartonnées. Les plus grands leur font la lecture des questions et les plus jeunes soulèvent les rabats pour découvrir les réponses aux qu’est-ce que, pourquoi, comment, quand, où, qui ou quel qui jaillissent de leur bouche.

Mon avis : Les rabats (une soixantaine!) enchantent toujours les petits qui ont l’impression de dévoiler des secrets. Pourquoi le ciel est-il bleu? Que fait le botaniste? Comment le son voyage-t-il? Pourquoi certaines choses flottent-elles? Quand l’eau bout-elle? Qui a découvert la gravitation? Une foule de sujets intéressants sont abordés.

Titre : Comprendre comment ça marche! 250 objets d’aujourd’hui et de demain

Auteurs : Joël et Clément Lebeaume (textes) et collectif (illustrations)

Éditions : Nathan

Pour les lecteurs à partir de : 7 ans

Résumé : Quatre chapitres (la maison, la ville, les loisirs, les transports) décortiquent le fonctionnement d’objets de notre quotidien (la tablette tactile, l’autocuiseur, la chasse d’eau, l’ascenseur, la carte de paiement, les fixations de ski, le cinéma 3D, la voiture hybride, le radar…). Une dizaine de principes physiques (laser, piles, moteurs électriques…) sont aussi expliqués en détail.

Mon avis : Tous les curieux de « comment ça marche » seront servis. J’aime beaucoup le visuel – on y pointe et y décrit clairement les pièces des objets. De petits encadrés offrent des extras intéressants, comme des anecdotes, des devinettes et des expériences. Les enfants se sentiront interpellés par le garçon et la jeune fille qui demandent des explications sur des éléments particuliers à la professeure Colza et au professeur Siphon.

Titre : iScience

Auteurs : Clive Gifford (textes) et collectif (illustrations)

Éditions : Broquet

Pour les lecteurs à partir de : 8 ans

Résumé : Ce livre explore l’atome et les éléments chimiques qui composent tous les corps, en passant par les propriétés des métaux et les substances acides et alcalines. On y trouve aussi une description des forces, de la gravité, de la vélocité, de l’inertie et des énergies en plus de définitions et d’applications de la lumière, du son, de l’électricité et des circuits qui font partie de notre quotidien.

Mon avis : La présentation visuelle est attrayante. Les « savais-tu que…? » sont intéressants, tout comme l’option de réalité augmentée. Je me suis amusée à télécharger l’application et à faire quelques expériences virtuelles, comme observer les électrons orbiter autour du noyau d’un atome d’oxygène et créer ma propre fission nucléaire d’un atome d’uranium! Si vous aimez le genre, deux autres livres sont parus avec cette réalité augmentée : iDinosaures et iSystème solaire.

Titre : Les lois de la science

Auteurs : Dominic Walliman (textes) et Ben Newman (textes et illustrations)

Traducteur : Emmanuel Gros

Éditions : Gallimard

Pour les lecteurs à partir de : 7 ans

Résumé : Avec le professeur Astrocat, le chat le plus intelligent de la galaxie, et son acolyte, la souris Astromouse, les enfants s’informeront sur la méthode scientifique qu’utilisent les physiciens pour comprendre le monde et découvriront, comme eux, les forces de la nature, la pression, le magnétisme, le langage des nombres… et des applications de tout ceci au quotidien.

Mon avis : Oh wow! Un livre que j’aurais aimé écrire tant il est bien fait scientifiquement parlant. Les mots sont si bien choisis que la science semble simple à comprendre et adaptée aux enfants. Ceux-ci aimeront les illustrations et le personnage principal, le professeur Astrocat. Ce livre a sa place dans ma bibliothèque même si je suis bachelière en physique!