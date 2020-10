Du 8 au 10 juin, les familles sont conviées sur les quais du Vieux-Port de Montréal afin de se remplir la tête et les yeux de science... gratuitement!

Quoi : Festival Eurêka! : la grande fête des sciences

Où : Centre des sciences de Montréal

Quand : Du 8 au 10 juin (vérifier l’horaire, qui varie selon les jours)

Pour qui : Toute la famille

Description : Le thème de cette 12e année est la robotique et l’intelligence artificielle; il n’est donc pas impossible que vous croisiez un ou deux robots intelligents! De plus en plus présente dans notre quotidien, la robotique a beaucoup à nous apporter. En tout cas, c’est certain qu’elle intrigue les curieux de tous âges, qui trouveront certaines réponses à leurs questions lors de cet événement. Rien de tel qu’une vidéo pour savoir à quoi s’attendre.

À noter : La présence de plusieurs entreprises, organismes et établissements scolaires du domaine de la science confirme l’expertise des conférenciers et animateurs. Voici quelques-unes des activités, interactives ou non, installées sous chapiteau ou en plein air :

Vendredi, une limonade fraîche vous sera offerte par Sara, la serveuse robotisée.

Pédalez sur des vélos qui vous transformeront en guitariste, en batteur ou en chanteur.

Apprenez les notions scientifiques qui se cachent derrière la tension des câbles d’une tyrolienne.

Amateurs de soccer, venez botter le ballon et découvrez la vitesse, la puissance et la trajectoire de votre tir.

Construisez votre bracelet intelligent.

Livrez-vous à un duel de concentration.

Démystifiez les mystères de l’ADN en observant des fraises et des drosophiles…

Consultez la programmation, il y a plus d’une centaine d’activités.

+ : Des conférences, des animations et des expériences, auxquelles le public sera parfois convié, permettent de passer la journée, que dis-je, la fin de semaine à s’émerveiller devant le monde scientifique. Vous vous demanderez parfois s’il s’agit de magie ou de science. Sport, cirque, mathématiques, aurores boréales, robots humanoïdes, glace sèche, plantes, espace, fossiles, parfums, peinture, géométrie; tout est un prétexte pour explorer la science.

Soirée spéciale, le samedi 9 juin à 20 h : assistez au tournage du jeu-questionnaire scientifique Génial!, de Télé-Québec, avec les animateurs Stéphane Bellavance et Martin Carli. Rires assurés! Procurez-vous des billets gratuitement au kiosque d’information du festival, le 9 juin en matinée. Limite de quatre billets par personne (quantité limitée).

Prix : Gratuit