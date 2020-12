Ce dimanche est la journée officielle pour célébrer les mères; mais entre vous et moi, ça doit se faire chaque jour! Voici quelques suggestions spécialement pour les mamans, les grands-mamans et les enfants.

Titre : Maman, m’aimeras-tu toujours?

Auteures : Anna Pignataro (texte et illustrations) et Josée Leduc (traduction)

Éditions : Scholastic

Pour les enfants à partir de : 18 mois

Résumé : Une maman ourse doit user d’imagination pour rassurer son ourson sur l’amour qu’elle lui portera toute sa vie. Les comparaisons sont infinies : « L’amour que j’ai pour toi est aussi blanc que la neige immaculée, aussi doux qu’un ciel cotonneux, aussi vaste que l’océan… »

Mon avis : Texte attendrissant, douces illustrations. Tout en carton pour les petites mains. Un livre dont les tout-petits se souviendront toute leur vie.

Titre : Je suis là, je suis là

Auteures : Marie-Francine Hébert (texte) et Mathilde Cinq-Mars (illustrations)

Éditions : Druide

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Tous les jours, une grand-maman s’occupe de ses petits-enfants jusqu’à leur coucher, leur mère rentrant tard du travail. Le plus vieux attend le rituel : il sait que dès son arrivée, avant toute chose, sa mère viendra le border et lui souhaiter bonne nuit. C’est aussi le moment pour se coller un peu quand il n’arrive pas à dormir. Sauf que ce soir-là, l’habitude n’est pas au rendez-vous.

Mon avis : J’adore la collection Motif(s) avec son écriture particulière où tout n’est pas dit. On laisse à l’enfant la possibilité de lire entre les lignes. Cette histoire m’a émue grandement; un bel hommage aux mamans… et à leurs enfants!

Titre : Maman est une pie

Auteurs : Carole Reid Forget (texte) et Bruno St-Aubin (illustrations)

Éditions : Dominique et Compagnie

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Un jeune garçon trouve que sa mère a un comportement bizarre : elle s’habille en noir et blanc, aime les objets scintillants, se donne en spectacle et parle sans arrêt. Elle ressemble vraiment à une pie! Mais que lui arrive-t-il?

Mon avis : Collection parfaite pour les premiers lecteurs. Courte histoire (200 mots) humoristique accompagnée d’illustrations éloquentes et colorées. Extra : un questionnaire teste l’attention du lecteur. Autres titres : Maman est une sirène et Maman est une pieuvre.

Titre : Spécial des mères, collection Savais-tu?

Auteurs : Alain M. Bergeron, Michel Quintin (textes) et Sampar (textes et illustrations)

Éditions : Michel Quintin

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Résumé : Avec une soixantaine de titres, la collection Savais-tu?, qui décrit le quotidien et les mœurs des animaux avec humour, a fait ses preuves auprès des enfants. On retrouve ici une compilation des meilleures blagues qui font référence aux mamans.

Mon avis : Un livre qui amènera plus qu’un sourire; j’ai ri à gorge déployée à certains moments! Les illustrations complètent à merveille le court texte et les phrases des phylactères.

Titre : Mon journal de grand-mère

Auteurs : Star Fiore (texte) et Paule Noyart (traduction)

Éditions : De l’Homme

Pour les grands-mamans de tous âges

Résumé : Un album-souvenir d’une grand-mère à ses petits-enfants afin qu’ils découvrent leur aïeule sous toutes ses coutures : son enfance, son adolescence, ses cours préférés, ses amis, ses souvenirs avec ses propres grands-parents et la naissance de ses enfants (qui s’avère à être le père ou la mère du jeune lecteur).

Mon avis : Un album à offrir à grand-maman pour passer du bon temps avec ses petits-enfants, d’abord en remplissant les pages, puis en les racontant.

Titres : Maman a un plan : en famille sur la route

Auteures : Odile Archambault et Marianne Prairie (textes) et Caroline Dostie (photographie)

Éditions : Parfum d’encre

Pour les adultes

Résumé : Lors de voyages, la promiscuité est omniprésente. On apprend à se connaître dans un contexte différent du quotidien et les adultes font des découvertes à travers les yeux de leurs enfants. Ce livre est rempli de suggestions pour préparer adéquatement un voyage en famille (activités pour divertir les enfants pendant les longs trajets) et aborde les différents styles d’occupations (un bon dosage entre extérieur et intérieur, en cas d’averses…). À lire avant le départ et à glisser dans les bagages.

Mon avis : La plupart des mères (moi la première) aiment les listes qui leur permettent de débourrer un peu leur tête bien pleine : on sera comblée! On y retrouve des trucs intelligents et de belles suggestions pour répondre à tous les goûts : satisfaire l’appel du large, réaliser une escapade sur la route classique ou essayer la vie de château! Et le retour… les auteures y ont pensé. J’ai adoré la façon dont l’index est divisé : récits, listes, conseils, bonnes adresses. De plus, les photos, magnifiques, se passent de légendes.

Déjà paru et très pratique : Maman a un plan pour que les enfants ne s’ennuient jamais

Des livres nés du blogue Maman a un plan