Vouloir des enfants rapprochés qui joueront ensemble ou prendre son temps entre deux pour profiter au maximum du temps qu'on passe avec chacun? Objectivement, qu'est-ce qui est le mieux?

Ce contenu a été écrit par Anne Costisella, de notre partenaire Maman pour la vie

Une fois qu’on a eu un enfant et qu’on sait tout ce que ça représente, on a une meilleure idée de ce qu’est la vie de famille. On peut conclure qu’un enfant, c’est bien assez, on peut avoir peur de retraverser la grossesse ou on peut choisir d’agrandir sa famille. Dans ce dernier cas, on peut choisir entre une famille où les enfants ont un petit écart d’âge ou un très long parcours. Bien entendu, des questions de fertilité, de séparation et de familles recomposées, et d’autres aléas de la vie ne vous donnent pas toujours le choix, mais voici de quoi réfléchir à ce qui vous attend si vous avez plusieurs enfants, qu'ils soient proches en âge ou pas.

Des enfants très rapprochés

Il y a de nombreux avantages à avoir des enfants très rapprochés. D’abord, on est déjà en selle. Toutes les histoires d’accouchement, d’allaitement, de biberons, de couches, d’érythème fessier, de coliques et de poussées dentaires sont fraîches en mémoire, et c’est plus facile de s’y relancer. On a aussi tout le matériel, et les chambres sont déjà organisées de manière à accueillir un bébé sans problème. Un deuxième enfant rapproché du premier, c’est la continuité de la vie de famille qu’on mène depuis de nombreux mois déjà.

Avec des enfants d’âges rapprochés, les activités sont aussi plus faciles à planifier. Les jeux à la maison vont de soi, les enfants ont plusieurs intérêts communs, et l’amitié en bas âge favorisera les confidences à la préadolescence. Un frère ou une sœur proche en âge, c’est quelqu’un avec qui construire des igloos, c’est un adversaire de guerre d’eau et c’est un ami avec qui jouer à des jeux de table et avec qui partager une chambre.

D’un autre côté, des enfants rapprochés se sentiront plus souvent en compétition pour l’attention de leurs parents, puisqu’ils seront presque toujours à la même étape de leur développement. S’ils ont des tempéraments très différents, ils auront peut-être aussi l’impression de se marcher sur les pieds à la maison, puisqu’ils seront « obligés » de jouer ensemble.

Et des parents fatigués

Pour les parents, ce sera un peu plus difficile au début. Deux enfants rapprochés imposent une plus longue période sans sommeil et beaucoup plus de supervision. Si vous partagez bien les tâches dans votre couple, cela vous permet de ne pas vous épuiser complètement. Dans le cas contraire, s’occuper d’un enfant qui commence à grimper et qui met tout dans sa bouche puis d’un nourrisson allaité risque d’être tout un défi.

Par contre, avec des enfants très rapprochés, vous vous émanciperez plus vite. Les enfants deviendront grands au même moment et vous regagnerez un peu de liberté au fur et à mesure que ça arrivera. Pour les grands voyageurs et les gens qui aiment beaucoup sortir, la retraite de la parentalité et le retour à ces activités arriveront plus vite. Pour d’autres, le deuil soudain des enfants qui ont besoin d’eux sera peut-être difficile.

Des enfants plus éloignés

Avec des enfants éloignés, les avantages et les défis sont différents. D’abord, la vie avec des enfants se prolonge. Pour ceux qui savourent chaque seconde de leur vie de famille, c’est un avantage indéniable. Ça ancre également les adolescents dans cette cellule familiale, grâce au petit frère ou à la petite sœur à divertir ou de qui s’occuper.

Financièrement, cette décision a une incidence, mais pas nécessairement comme on pense. Au début, il faudra probablement racheter les choses pour bébé, mais par la suite, les dépenses comme celles pour les activités parascolaires et le prix pour l’éducation – si vous choisissez le privé – seront toujours en simple plutôt qu’en double. Vous paierez plus longtemps, mais de moins gros montants à la fois.

La différence d’âge paraîtra de moins en moins, et vos enfants pourront jouer ensemble à plusieurs choses, comme s’ils avaient été rapprochés. La différence majeure, c’est qu’ils voudront avoir chacun leur petit monde, approprié à leur âge.

Deux mondes, c’est vraiment ce que c’est, pendant plusieurs années, quand on a deux enfants d’âge très différents. S’ils ont plus que cinq ans de différence, ils n’iront pas à la même école en même temps, et quand le premier commencera le secondaire, le deuxième sera au début du primaire. Ils vivront alors des choses bien différentes, ce qui peut être divertissant et étourdissant en même temps.

Y a-t-il un idéal?

En regardant tout ça de plus près, on ne peut pas dire qu’un choix est meilleur qu’un autre. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, et chaque famille est unique, avec des enfants et des parents au caractère qui leur est propre. Votre famille sera ce que vous en ferez, et vous l’aimerez de toute façon.

La dynamique avec plusieurs enfants est bien différente de celle avec un enfant unique, et, peu importe ce que vous choisirez, vous ne risquez pas de le regretter ni de vous ennuyer. Et pour ceux que ça inquiète, l’accueil auquel aura droit le petit nouveau dépend beaucoup de la personnalité des autres enfants, mais, peu importe comment se passent les premiers jours, ils ne pourront bientôt plus s’imaginer sans lui.