Quand le printemps se pointe le bout du nez, on sait que la saison du vélo va reprendre. Quel bonheur! Voici un petit guide pour acheter un bon vélo pour enfant.

Un texte de Nadine Descheneaux

1) La grandeur

On se fie à la grandeur de l’enfant pour choisir son vélo. Lisez bien les instructions des fabricants et profitez des conseils du spécialiste en magasin. Voici une charte qui peut vous aider.

• De 10 à 12 pouces : de 2 à 4 ans (jusqu’à 95 cm, environ)

• De 14 à 16 pouces : de 4 à 6 ans (de 95 à 120 cm, environ)

• 20 pouces : de 6 à 8 ans (de 115 à 135 cm, environ)

• 24 pouces : de 9 à 12 ans (de 135 à 150 cm, environ)

Pour un enfant de moins de 6 ans, on vérifie s’il est capable de mettre ses pieds à plat sur le sol et s’il peut tourner le guidon de gauche à droite sans bouger ses mains sur les poignées. Ensuite, une fois plus habile et plus vieux, un enfant doit toucher du bout des pieds le sol.

Debout, avec le vélo entre les jambes, l’enfant ne doit pas toucher la barre transversale.

2) Les freins et les vitesses

Pour les vélos jusqu’à 16 pouces, les vélos n’ont pas de dérailleurs et n’ont donc qu’une seule vitesse. Ces mêmes vélos ont également un frein à rétropédalage. Un point à prendre en considération, surtout pour les petits cyclistes peu expérimentés.

Pour ce qui est du nombre de vitesses, c’est à nous de juger. Évidemment, plus il y en a, plus l’enfant devra être habile à les changer.

Choisir le bon vélo Photo : iStock/Ridofranz

3) Le modèle

Pour bien choisir un vélo, il faut d’abord réfléchir pour cibler les besoins réels. Veut-on un vélo plus robuste (vélo de montagne par exemple) ou un vélo plus polyvalent (pour les balades sur plus de distance)?

Quelle sera la principale utilisation du vélo par l’enfant? Se promener dans le quartier, au parc, sur une piste cyclable, dans des sentiers, au chalet sur des chemins en terre, etc.? Une fois, au magasin, on exprime clairement son besoin et le type d’utilisation prévue. Ainsi, on pourra mieux être conseillé.

4) La selle et le guidon

On choisit une selle ajustable et, surtout, confortable. L’enfant doit pouvoir mettre ses mains sur les poignées sans être trop penché ni trop étiré. Le guidon aussi devrait être ajustable.

Et on n’oublie pas le casque et les accessoires de sécurité

On n’achète jamais un vélo… sans un casque! C’est l’élément clé! On prend soin de vérifier si on doit changer le casque au début de chaque nouvelle saison de vélo.

Parmi les autres accessoires qui peuvent maximiser la sécurité, on note entre autres le pare-chaîne (qui empêche que les vêtements ne se prennent dans la chaîne) et les pédales adhérentes (qui optimisent le support).

Du même auteur

Enfant anxieux : causes et symptômes en 5 questions

5 activités pour détourner son enfant de sa tablette

Discipline : 4 mots pour nous guider