Les enfants aiment bricoler, colorier, peinturer. C'est un peu des formes d'art qu'on retrouve dans les musées. Voici quelques suggestions qui prépareront les petits (et les plus grands) à votre prochaine visite des musées.

Un texte de Ève Christian

Titre : La gardienne du musée

Auteurs : Simon Boulerice (textes) et Lucie Crovatto (illustrations)

Éditions : De la Bagnole

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Madame Morose est gardienne de musée depuis toujours. Habillée de gris, chignon gris, elle passe inaperçue parmi les œuvres qu’elle présente aux visiteurs. Elle en est attristée, malgré le fait qu’elle aime beaucoup son travail. Depuis quelques jours, elle remarque un garçonnet au foulard rouge qui observe avec attention son tableau préféré. Pour quelle raison?

Mon avis : Contrairement aux quatre autres propositions que je vous fais ici, ce livre est un conte. Et il m’a complètement séduite. L’histoire est légère tout en ayant une profondeur qui émeut. En ouvrant les pages de ce grand livre, j’avais l’impression de visiter moi aussi ce musée. L’illustratrice a reproduit des œuvres de peintres célèbres, dont La petite danseuse, de Degas, Le penseur, de Rodin, ou Les tournesols, de Vincent Van Gogh. Il s’agit d’une belle initiation aux peintres célèbres pour les petits.

Titre : Ma visite au musée : l’art moderne du Québec

Auteurs : Anne-Marie Bouchard (textes) et Julien Chung (illustrations)

Éditions : Auzou

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : L’auteure, conservatrice au Musée national des beaux-arts du Québec dans la section de l’art moderne, a choisi de présenter 30 œuvres créées entre 1899 et 1965. Ses explications sur la création, l’artiste et la technique utilisée sont simples et précises. La mise en page efficace rappelle les salles d’exposition.

Mon avis : J’ai aimé la mise en contexte de la production de certaines œuvres, narrée comme une histoire. L’ajout de personnages dessinés rend ce grand livre ludique et accessible aux plus jeunes. À laisser sur la table du salon!

Titre : Les animaux dans l’art

Auteure : Sandrine Andrews (textes)

Éditions : Oskar

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Pour intéresser les enfants à l’art, quoi de mieux que de l’associer aux animaux imaginaires (licorne, dragon…), effrayants (araignée, serpent…), exotiques (éléphants, hippopotames…) ou familiers. On retrouve six animaux de chacune de ces catégories sculptés, peints ou gravés dans des œuvres d’artistes célèbres de différentes époques (Dali, Rubens, Chagall...)

Mon avis : Disposition très aérée, proposition amusante. On présente l’animal, l’artiste, l’illustration de l’œuvre et une section jeux (questions – solutions fournies, détails à repérer dans le tableau, etc.).

Titre : Riopelle l’artiste magicien

Auteurs : Marie Barguirdjian (textes)

Éditions : Édito Jeunesse

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Résumé : La vie de l’artiste peintre et sculpteur Jean-Paul Riopelle écrite comme un roman et illustrée par des photos officielles ou personnelles. Plusieurs de ses œuvres sont présentées.

Mon avis : Dès la première page, j’ai été happée par l’écriture de l’auteure. Un livre à parcourir en famille, les plus grands (adultes, même!) faisant la lecture aux plus petits, qui seront captivés par l’aspect visuel. Quelques jeux questionnant le lecteur surlignent le travail de l’artiste, alors qu’une frise chronologique donne une image claire de sa vie.

Titre : Découvre les techniques des artistes

Auteure : Caroline Desnoëttes (textes)

Éditions : Albin-Michel jeunesse

Pour les enfants à partir de : 8 ans

Résumé : Quinze différentes techniques (aquarelle, peinture à l’huile, céramique, sculpture sur bois, mosaïque, vitrail, photographie…) utilisées par des artistes pour produire leurs chefs-d’œuvre, présentées aux artistes en herbe.

Mon avis : Ce livre est aussi un voyage historique : la première réalisation est une amphore remontant au 6e siècle avant notre ère et la dernière, une sculpture en polyester qui a été créée par un artiste décédé en 2002. Les textes se divisent en trois parties :