Le stress n'est pas que le lot des adultes, les enfants aussi peuvent en vivre. Et parfois même assez intensément. Nous vous proposons cinq questions pour évaluer les facteurs et les symptômes de l'anxiété chez votre enfant, ainsi que des pistes pour l'aider.

Votre rythme familial a-t-il du sens?

Prenez le temps d’analyser comment se déroulent vos journées et d’observer si ce rythme que vous vous imposez est adéquat. Êtes-vous constamment pressés, tiraillés entre plusieurs activités? Un enfant peut être anxieux face à ce quotidien trop chargé.

○ Trouvez une façon d’alléger votre emploi du temps

○ Ayez des trous dans votre horaire pour souffler un peu

○ Coupez une activité pour une saison

Votre enfant sent-il trop de pression?

Votre enfant est peut-être un petit perfectionniste qui vit difficilement les échecs. Il est possible qu’il veuille performer parce qu’il sent que c’est important pour vous. Et le voilà dans une spirale où la productivité prend le pas sur le plaisir.

○ Félicitez-le pour ses efforts et non pour les résultats obtenus

○ Dédramatisez les « échecs » et amenez-le à tirer des leçons

○ Baissez vos attentes envers lui et soyez davantage à l’écoute

Comment dort votre enfant?

Certaines manifestations de l’anxiété se traduisent par une tendance à étirer l’heure du dodo, une difficulté à s’endormir le soir et à se lever le matin, en plus des terreurs nocturnes et des cauchemars. Restez à l’affût des changements dans les habitudes de sommeil de vos enfants.

○ Établissez une routine de dodo rassurante

○ Faites une marche avant d’aller au lit

○ Discutez avec votre enfant pour faire le point sur sa journée

○ Essayez différentes techniques de relaxation

L'anxiété chez les enfants Photo : Unsplash/Joseph Gonzalez

Votre enfant a-t-il changé?

Il ne veut plus aller jouer au parc alors qu’il adorait ça? Il se traîne pour aller à l’école alors qu’avant, il était motivé? La perte d’intérêt dans ses passions devrait vous alerter. Des sautes d’humeur, une irritabilité ou une sensibilité accrue pourraient être aussi des symptômes de l’anxiété.

○ Essayez de le questionner sur le changement observé

○ Voyez si cette réaction est liée à une source de stress précise

○ Rappelez-lui que vous êtes là pour l’aider et l’écouter

Votre enfant arrive-t-il à s’exprimer?

Un enfant est souvent une boule d’émotions. Il ne comprend pas ce qui lui arrive et ne sait pas comment y réagir. En intériorisant tout ce qu’il vit et en ne trouvant pas le moyen de s’exprimer, le jeune n’arrive pas à se délester de son anxiété.

○ Dites-lui que vivre du stress est normal et peut être soulagé

○ Expliquez-lui qu’il existe plusieurs émotions différentes

○ Trouvez des façons de l’inciter à s’ouvrir et à se détendre

Suggestion de lecture: Aider l’enfant anxieux : guide pratique pour parents et enfants de Sophie Leroux

