Des activités et des spectacles créés pour les nouveau-nés et les poupons, ça relève de l'imaginaire? Eh bien, non. Quand le tout est bien conçu, ça fonctionne parfaitement. Voici quelques suggestions d'événements qui auront lieu au mois de mai dans plusieurs régions du Québec.

Un texte de Ève Christian

Où et quand : Pour connaître l’horaire et le lieu où se tiendront ces spectacles et ateliers, consultez ce site web.

Réservez rapidement. Les billets partent comme des petits pains chauds, car leur prix est tout petit (moins de 9 $)!

Spectacles

Quoi : CHAT/CHAT

Chatchat Photo : Didier Crasnault

Pour les spectateurs âgés de : 6 à 18 mois

Durée : 40 minutes

Résumé : La superposition de formes et de couleurs, ainsi que les jeux de contrastes stimuleront les yeux des petits. Aussi, l’ambiance sonore plaira à leurs oreilles. Et, il y a un chat rayé, qui disparaît dans les buissons…

---

Quoi : Je me réveille

Je me réveille Photo : Laurent Guizard

Pour les spectateurs âgés de : 0 à 3 ans

Durée : 30 minutes

Résumé : Placés au centre, deux musiciens enveloppent de leurs compositions acoustiques des petits qui déambulent librement, souvent à quatre pattes. Des percussions corporelles et instruments à cordes, entre autres, leur permettront de se laisser bercer, de lentement s’éveiller et de danser, s’ils le désirent.

---

Quoi : Les matinées berçantes

Matinées berçantes Photo : Émilie Dumais

Pour les spectateurs âgés de : 0 à 3 ans

Durée : 30 minutes

Résumé : Un espace douillet accueille les petits. Les chaises berçantes disponibles permettront aux adultes qui les accompagnent de jouir d’un moment de relaxation avec leur poupon sur les genoux. La musique douce est inspirée de berceuses traditionnelles innues, alsaciennes et gasconnes.

Activités

Quoi : Tendresse et musique pour les bébés

Tendresse et musique Photo : Geneviève Beaupré

Pour les spectateurs âgés de : 0 à 3 mois

Durée : 45 minutes

Résumé : Les nouveaux parents et leur nouveau-né passeront un moment agréable à échanger avec d’autres qui ont un trésor tout récent dans leur maison. Cette activité permet d’approfondir le lien d’attachement. Musique, comptines et berceuses sont au menu.

---

Quoi : Musique avec toi… poupons

Musique avec toi Photo : Véronique Brisson

Pour les spectateurs âgés de : 5 à 18 mois

Durée : 45 minutes

Résumé : Atelier de stimulation pour permettre aux petits de découvrir un nouvel environnement : tambour, grelots et autres objets pour s’initier à l’univers sonore et musical.

---

Quoi : Mamies, papis et leurs tout-petits

Un papy et son petit-fils Photo : Geneviève Beaupré Photographe

Pour les spectateurs âgés de : 2 à 5 ans

Durée : 45 minutes

Résumé : Rien de tel que cette activité pour approfondir le lien entre les grands-parents et les petits-enfants. Chansons, jeux, danse et activités musicales. (Un seul adulte par bambin)