Pour maintenir l'harmonie familiale, la communication est la clé, mais il arrive que certains enfants, en vieillissant, soient moins enclins aux confidences. Comment les encourager à communiquer avec vous?

Ce contenu a été écrit par Marie-Ève Bourassa, de notre partenaire Maman pour la vie

Poser des questions

Montrez toujours à votre enfant que vous vous intéressez à ce qu’il vit. Pour ce faire, posez-lui des questions. Privilégiez les questions simples, mais nécessitant tout de même une réponse plus développée qu’un simple « oui » ou « non ».

Ne pas jouer à la police

Posez-lui des questions, mais ne jouez pas non plus à la police en faisant passer à votre enfant un interrogatoire trop pointu! Si vous l’étourdissez à force de questions, il pourrait entre autres sentir que vous ne lui faites pas confiance, ce qui aurait pour effet de lui enlever l’envie de se confier.

Parler de vous

La communication implique, bien entendu, un échange, alors mouillez-vous et racontez-lui des anecdotes qui vous sont arrivées et qui pourraient l’aider à se sentir mieux, mais ne prenez pas le monopole de la discussion. Gardez votre attention sur lui.

S’écrire

Il y a des choses que l’on arrive à écrire sur papier, mais pas nécessairement à dire à voix haute. C’est pourquoi entretenir une correspondance avec l’enfant peut s’avérer une excellente façon de maintenir la communication avec lui. Recevoir des lettres, c’est toujours plaisant (sans compter que c’est bon pour l’intellect).

Votre enfant, plus âgé, est toujours devant son ordinateur? Vous pourriez décider d’échanger des courriels avec lui.

Choisir le bon moment

Tout de suite après l’école, votre enfant est un peu fatigué. Le matin, il est d’humeur exécrable. Si vous le bombardez de questions dans ces périodes moins heureuses, il pourrait être plus réticent à vous répondre, voire agacé par votre intérêt. Attendez, et tentez de remarquer à quels moments votre enfant est le plus susceptible de parler (à l’heure du coucher, avant le souper, en faisant la vaisselle, dans l’auto, etc.).