Dimanche 22 avril c'est le Jour de la Terre. Pour célébrer la nature, et pour souligner l'importance de prendre soin de la faune et de la flore, découvrez des émissions jeunesse qui se déroulent dans un environnement magnifique et qui permettent aux enfants de faire connaissance avec plusieurs animaux mignons. Un savant mélange pour vous divertir tout en apprenant et en vous sensibilisant.

Un texte de Yohane Cassabois

Zafari

Zoomba et Babatua au bord de l'eau Photo : Ing Group

Pour découvrir : la beauté de la Tanzanie, en Afrique, et des animaux originaux tels qu’une girafe-paon, un éléphant-zèbre et un lion-flamand rose.

À la télé : le samedi à 6 h 15 (trois épisodes de suite)

Parka

Parka Photo : Radio-Canada

Pour découvrir : les Rocheuses, les joies du camping en forêt et du rafting sur les rivières. Et aussi pour faire du traîneau à chiens, rencontrer des baleines, des ours polaires, des hiboux et des pieuvres.

Nils Holgersson

Nils et les oies Photo : Studio 100 Animation

Pour découvrir : les paysages grandioses de la Suède, des lacs, des rivières et des montagnes, et pour rencontrer des oies bienveillantes.

À la télé : le samedi à 8 h 45

Belle et Sébastien

Belle et Sébastien Photo : Groupe PVP

Pour découvrir : la montagne, la forêt, les arbres à perte de vue et les cours d’eau, et pour s’amuser avec des animaux adorables : chiens, chèvres, écureuils, loups...

Les trésors d’Arthur L’aventurier

Arthur et les enfants Photo : Gregg Productions

Pour découvrir : les parcs du Québec, entre autres ceux d’Oka, des Monts-Valin, de Mont-Tremblant, du Fjord-du-Saguenay, la Station Touristique Duchesnay, les hautes montagnes des Chic-Chocs en Gaspésie, les Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, et tous les animaux qui peuplent ces très beaux endroits.

À la télé : le samedi à 7 h

Ranger Rob

Trois jeunes éléphants Photo : Nelvana

Pour découvrir : un immense parc-nature, le désert et les cactus, et pour s’amuser avec des singes, des éléphants et des créatures loufoques.

À la télé : du lundi au vendredi à 6 h 40

