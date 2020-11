Qui a dit qu'une bande dessinée n'était pas de la lecture? Le choix que je vous propose est varié et saura trouver son lecteur... même si ce dernier ne sait pas encore lire!

Un texte de Ève Christian

Pour les petits, des BD sans mots

Titre : Myrmidon et la grotte mystérieuse, tome 5

Auteurs : Loïc Dauvillier (textes) et Thierry Martin (illustrations)

Éditions : De la Gouttière

Pour les enfants à partir de : 2 ans

Résumé : Myrmidon est un tout-petit qui adore revêtir des costumes. Il se transporte alors dans une aventure en entraînant le jeune « lecteur ». Les précédents tomes l’ont fait rencontrer des Indiens et un Martien; il a combattu des dragons et est devenu pirate. Dans ce tome, il devient homme des cavernes et s’initie à l’art rupestre.

Mon avis : Deux cases, parfois horizontales, parfois verticales, sont suffisantes pour suivre aisément l’histoire de ce petit homme. Et en plus de pouvoir « lire » seuls, les tout-petits ont droit à des autocollants à la dernière page!

---

Titre : Chandelle-sur-Trouille, tome 21 de Petit Poilu

Auteurs : Pierre Bailly (textes) et Céline Fraipont (illustrations)

Éditions : Dupuis

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : Dans ce tome, le petit personnage, poilu, pénètre dans un nuage qu’il croise sur son chemin vers l’école. Prudent, il avance et rencontre Allume et Allumette, qui l’entraînent dans leur univers où tout brûle. S’en sortiront-ils?

Mon avis : Une collection qui fera le bonheur des petits, qui, à l’instar de leurs aînés, auront eux aussi leurs BD. Aucun mot, seules des illustrations simples exposées sur six cases par page pour narrer une histoire en continu, facile à suivre pour les petits.

À la fin, la morale et l’histoire expliquées en mots (pour les adultes qui n’auraient pas suivi!).

Pour les préados

Titre : Les pieds sur terre, tome 5 du Journal d'Aurélie Laflamme

Auteures : D’après les romans d’India Desjardins. Véronique Grisseaux (adaptation) et Laëtitia Aynié (illustrations)

Éditions : Michel Lafon

Pour les enfants à partir de : 10 ans

Résumé : Aurélie a 14 ans. Elle trouve que la vie ne la gâte pas beaucoup : son père est décédé, sa mère s’entiche de son directeur d’école, elle accumule les gaffes et sa meilleure amie regarde les garçons de façon exagérée. Où est sa place dans cet univers?

Mon avis : Les lecteurs qui ont lu les romans de la série Le journal d’Aurélie, d’India Desjardins, retrouveront leurs personnages favoris dans cette adaptation en BD où chacun des tomes regroupe deux romans. D’ailleurs, c’est une excellente idée que ce format qui saura plaire à des lecteurs moins emballés par les gros livres. On y retrouve tout de même quelques extraits du journal intime d’Aurélie, mais les pages sont majoritairement remplies de phylactères aérés. Cinq tomes sont parus jusqu’à maintenant.

---

Titre : Les Phoenix, tome 5 de la série Louca

Auteur : Bruno Dequier (textes et illustrations)

Éditions : Dupuis

Pour les lecteurs à partir de : 10 ans

Résumé : Louca est un adolescent pas très bon à l’école, pas précisément doué avec les filles et pas très sportif. Mais un certain Nathan, excellent entraîneur au soccer, va l’aider à surmonter ces épreuves. Cependant, Nathan est un… fantôme, et seul Louca semble le voir! Comment est-il mort? C’est ce que tentera de comprendre Nathan, qui se préoccupe parfois davantage de cette question, abandonnant Louca à son naturel… maladroit!

Mon avis : Une collection dans laquelle se retrouveront plusieurs adolescents. Il est question de sport, d’amitié, de premier amour et de famille. Cinq tomes sont parus jusqu’à maintenant.

Pour les amateurs de science

Titre : Hubert Reeves nous explique la biodiversité

Auteurs : Hubert Reeves et Nelly Boutinot (textes) et Daniel Casanave (illustrations)

Éditions : Lombard

Pour les lecteurs à partir de : 8 ans

Résumé : L’astrophysicien Hubert Reeves devient le personnage principal de cette nouvelle série qui plaira à tous ceux qui ont un esprit curieux. Dans ce premier tome, Reeves accompagne des élèves à un voyage scolaire pour comprendre la biodiversité.

Mon avis : Quand on ouvre les pages de ce livre, on est tout de suite surpris. On s’attend à avoir un discours sur le règne animal ou végétal, mais on a plutôt l’explication qu’un pont d’acier et de béton doit son origine aux bactéries et aux algues microscopiques qui vivaient il y a des millions d’années! Belle approche, intéressante.

---

Titre : C’est l’invention qui compte, tome 4 des aventures de Van L’inventeur

Auteur : Jacques Goldstyn (textes et illustrations)

Éditions : Bayard

Pour les lecteurs à partir de : 9 ans

Résumé : Van est le scientifique de sa bande. Il a toujours une invention à portée de main pour régler les problèmes de la vie… Un exemple : son ami déteste faire son hygiène dentaire. Van lui propose donc son invention du Robobouche… qui se décline en Roboreille!

Mon avis : Plein d’humour, ce livre propose autant d’inventions qu’il a de pages. Décidément, ce Van a beaucoup d’imagination!

Sans oublier l'adulte

Titre : Ma vie avec un scientifique : la fertilité

Auteures : India Desjardins (textes) et Bach (illustrations)

Éditions : De l’Homme

Pour les lecteurs adultes

Résumé : Une femme et un homme s’aiment et ont une grande complicité malgré leurs caractères très différents. On verra comment chacun vivra l’aventure de la fertilité, qui ne sera pas simple, car la nature les obligera à envisager des moyens qu’ils n’avaient pas prévus. Leur couple survivra-t-il?

Mon avis : Malgré le sujet sérieux traité dans cette BD, on s’amuse et on sourit souvent. On imagine facilement la vie de ce couple : elle, c’est une boule d’émotions, lui, un scientifique, réaliste et terre à terre. C’est une lecture qui fait du bien.