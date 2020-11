Une nouvelle tendance dans notre façon de regarder des contenus, peu importe l'écran, fait rimer plaisir, éducation et... bonne chère. Et surtout, nous aide à retrouver du temps de qualité en famille. Décryptage.

Un texte de Helen Faradji

On ne peut pas le nier : la multiplication des écrans (télévision, ordinateurs, tablettes, téléphones) a profondément modifié notre façon de regarder la télévision. Et le portrait est presque devenu cliché maintenant : les adultes branchés sur la télé, pendant qu’à leurs côtés l’adolescent joue sur sa tablette, et le plus petit regarde des dessins animés sur demande sur la sienne.

Pourtant, une nouvelle tendance – le covisionnement – tend à refaire de la télévision (ou d’un autre écran) un lieu de réunion familiale où, en plus de partager un bon moment ensemble, on peut en profiter pour apprendre!

Bien sûr, l’idée de regarder une émission en famille peut d’abord être motivée par l’envie de se créer un terrain commun. Une émission pour la jeunesse, un film tout public ou même une série télévisée abordable pour les enfants peut ensuite aider la famille à avoir des références communes et sur lesquelles les plus petits comme les plus grands pourront compter pour consolider la communication entre eux.





Yannick Bergeron et Daniel Coutu de Science ou magie Photo : Radio-Canada



Mais on peut aussi amener le visionnement à un autre niveau. Par exemple, en regardant des émissions éducatives. Ainsi, regarder tous ensemble Les trésors d’Arthur L'aventurier peut enclencher des discussions passionnantes en famille sur la nature et la façon dont nous pouvons la protéger. Avec les plus grands, on peut aussi lorgner du côté de Science ou magie pour décortiquer avec eux quelques tours, mais aussi des principes scientifiques de base.

Mieux encore. Si l’idée de passer de longues minutes devant des émissions destinées à la jeunesse vous donne des boutons, pourquoi ne pas essayer l’inverse et inclure votre chère progéniture dans vos propres habitudes de visionnement?





Le premier duel de la saison. Photo : ATTRACTION IMAGES



Ainsi, pour être pile dans la tendance, essayez le covisionnement devant des émissions de cuisine. Regarder Les chefs! en famille, par exemple, c’est bien sûr d’abord un rendez-vous que l’on se donne (puisque c’est un concours, l’effet de suspense aide), mais aussi une façon particulièrement efficace d’en apprendre un peu plus sur ce que nous mettons dans nos assiettes, tout en donnant envie à toute la famille de se mettre aux fourneaux pour mijoter un bon petit plat!

Le covisionnement, c’est tendance, santé et amusant! Pourquoi s’en priver?

Attention, on rappelle évidemment que les parents doivent toujours s’assurer que les émissions qu’ils regardent sont appropriées pour des plus jeunes publics!