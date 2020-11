Pour les curieux, les aventuriers, les détectives en herbe, les amateurs de musique et les amoureux de la nature, la zone Jeunesse offre une programmation amusante, variée et stimulante.

Un texte de Yohane Cassabois

Zafari

La jungle Photo : Ink Group

En quelques mots : En Afrique, au pied du Kilimandjaro, on suit les aventures de superbes animaux. On retrouve une girafe avec des plumes de paon, un lion rose, un éléphanteau zébré. Une série colorée et joyeuse.

Pour les 4 à 7 ans

À la télé : le samedi à 6 h 15 (trois épisodes de suite)

NoteRythme

École de l’Étoile Photo : Toutecran

En quelques mots : Dans les écoles du Québec, les élèves chantent et dansent sur des chansons francophones. Une émission entraînante et débordante d’énergie, pour chanter en famille.

Pour les 6 à 11 ans

À la télé : à compter du 30 avril, du lundi au vendredi à 7 h

Idées de génie

Le génie et les enfants Photo : ToonDraw

En quelques mots : Un éléphant génie et trois jeunes enfants espiègles –Lili, Léo et Pénélope- unissent leurs forces pour rendre la vie plus agréable. Une série qui met l’accent sur la débrouillardise et la solidarité, avec une grande touche d’humour.

Pour les 3 à 5 ans

À la télé : le dimanche à 6 h 30 (deux épisodes de suite)

L’Agent Jean

L'Agent Jean Photo : Frima

En quelques mots : Le célèbre agent secret doit sauver le monde en 90 secondes. Tout un défi! Une lentille solaire gigantesque menace de faire fondre les calottes polaires, une armée de robots se prépare à s’emparer de la Terre? Pas de problème! Une série délirante inspirée de la bande dessinée du même nom, remplie de rebondissements et de personnages rigolos.

Pour les 6 à 11 ans

À la télé : les samedi et dimanche à 8 h (deux épisodes de suite)

Les trésors d’Arthur L’aventurier

Arthur et les enfants Photo : Gregg Productions

En quelques mots : Dans cette nouvelle saison, Arthur montre toutes les splendeurs de la nature québécoise à de jeunes aventuriers. On apprend notamment d’où vient l’érable, on rencontre des ratons laveurs et des mollusques, on en sait davantage sur ce qu’est la mousse. Une émission qui fait découvrir la faune et la flore de manière ludique, pour que les générations futures apprennent à prendre soin de ce qui les entoure.

Pour les 4 à 7 ans

À la télé : le samedi à 7 h

Arthur et les Minimoys

Arthur et ses amis Photo : EuropaCorp

En quelques mots : Les aventures d’un jeune garçon solitaire qui se retrouve catapulté dans l’univers de minuscules créatures, rempli d’arbres gigantesques, de cascades et de montagnes infranchissables. Une série qui fait la part belle à l’imagination, et qui permet aux enfants de s’évader dans un monde féérique où tout est possible.

Pour les 6 à 11 ans

À la télé : le samedi à 9 h 30

