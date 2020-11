Vous pourriez jeter les bases de la conversation en expliquant de manière concise les fondements du TSA et en quoi le fait d'avoir un diagnostic aidera votre enfant. Attardez-vous aux particularités de votre enfant et à ses forces. N'ayez pas peur d'énoncer vos besoins et vos attentes, et de mettre vos limites.

Ce contenu a été écrit par Annie Harvey, de notre partenaire Maman pour la vie

Si vous anticipez une réaction difficile, ou si un être cher se bute à refuser la réalité, demandez à rencontrer votre médecin traitant avec cette personne. Après tout, qui de mieux placé qu’un professionnel de la santé pour expliquer l’inconcevable?

Des ressources près de chez vous

Sur le site de la Fédération québécoise de l’autisme (FQA), vous trouverez une foule de renseignements utiles ainsi que le répertoire des ressources par région.

Au Québec, les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et les centres locaux de services communautaires (CLSC) sont les portes d’entrée du réseau afin d’obtenir un diagnostic et de l’aide.

Dans plusieurs villes, les parents dont l’enfant reçoit un diagnostic de TSA peuvent également obtenir du soutien du programme Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme (DITSA), qui vise à décharger un peu les familles et à soutenir l’intégration et la participation sociale de l’enfant.

Massothérapeutes, kinésiologues, psychoéducatrices, orthophonistes, ergothérapeutes, etc. : le recours aux spécialistes est essentiel pour assurer le bien-être, l’intégration et le développement des enfants TSA. N’hésitez pas à faire appel à leurs services et informez-vous sur les crédits d’impôt et subventions qui existent.

Plusieurs services d’accompagnement et de répit, ainsi que des centres de la petite enfance (CPE), des services scolaires et de loisirs sont spécialisés et accueillent les enfants qui vivent avec un trouble du spectre de l’autisme.

