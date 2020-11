Il y a plus d'un an, les éditions Bayard m'ont approchée pour me proposer d'écrire une série de livres de style documentaire pour les jeunes. Étant météorologue de formation, il était évident que l'on voulait que je parle de nuages, de précipitations et de tout autre élément qui relève de ce domaine.

Un texte de Ève Christian

Sincèrement, j’ai hésité. J’étais flattée, mais en même temps, je ne savais pas du tout ce qu’impliquait devenir auteure. J’en ai parlé à ma famille, j’ai demandé à mes amis qui avaient signé des livres ou qui travaillaient dans le monde de l’édition. Les avis de tous ont trotté longuement dans ma tête avant que je prenne ma décision.

Et pourquoi pas! Étant experte à remplir un agenda, je trouverais bien quelques heures disponibles grappillées ici et là pour rédiger le texte, et pour illustrer les notions expliquées, en grande partie, par mes propres photos.

Tout de même fragile, j’ai sauté dans l’aventure, avec un sentiment d’excitation doublé d’une grande inquiétude frôlant l’angoisse… celle de la page blanche, des délais dépassés, de m’être trompée, d’avoir le syndrome de l’imposteur.

J’ai eu tout ça. J’ai pensé abandonner… Plus d’une fois, je me suis dit que l’écriture n’est pas pour moi; mais j’ai persévéré. Encouragée par les miens, mais aussi par Maxime, directeur littéraire et artistique chez Bayard. Il m’a bien guidée, rassurée et jamais ne m’a mis de pression. On a parfois repoussé des délais, on a révisé les textes et on a choisi parmi des milliers de photos. En fait, on a tenté…

Plus de 2000 photos installées au creux de mon cellulaire scintillaient presque, espérant être choisies, qui pour illustrer la page des cumulus, celle des cirrus ou des altostratus. Mais… avez-vous déjà vu un ciel ponctué exclusivement d’un seul type de nuage? Il n’y a qu’à lever les yeux pour remarquer que plusieurs se chevauchent, à différentes altitudes, s’amusant ainsi à compliquer leur identification. Je m’arrachais les cheveux. Mais encore là, Maxime m’a proposé une solution qui a calmé mon anxiété d’auteure.

Une fois que tout a été entre les mains du clan de la maison d’édition, je me suis sentie soulagée. Pendant plusieurs semaines, je n’y ai presque plus pensé, sinon pour me répéter que jamais on ne m’y reprendrait : il n’y aura pas de deuxième tome à cette série, ce ne sera pas une collection. Ce livre sera enfant unique.

Mais, il y a eu la naissance! Aussitôt en main, je l’ai trouvé beau. Je l’ai aimé. Je vous avoue toutefois que ça m’a pris plusieurs jours avant que je ne le lise d’un couvert à l’autre, en raison de déformations personnelle et professionnelle. Je suis l’experte du repérage des erreurs : j’ai corrigé les travaux de mes enfants pour leur éviter des fautes d’orthographe ou de grammaire et dans une autre vie, j’ai aussi été rédactrice en chef. Vous aurez compris que j’avais peur de trouver L’erreur…

Mais il n’y en a pas! Mon PREMIER livre est parfait. J’en suis vraiment fière et je veux le présenter à tous. D’où ce billet particulier et personnel sur ce site qui n’en a pas l’habitude.

Titre : Les nuages

Auteurs : Eve Christian (textes) et Richard Vallerand (illustrations)

Éditions : Bayard Canada

Pour les lecteurs à partir de : 8 ans

Résumé : Vous aimez observer les nuages? Vous êtes intrigué par leur formation, leur couleur, leur signification? Vous aimeriez comprendre ce qui les fait se mouvoir? Dans un langage accessible et concis, conçu pour les jeunes mais intéressant aussi pour les plus grands, vous apprendrez tout ça en plus de les reconnaître. Vous y trouverez même des indices pour prévoir le temps. Un livre qui sert à apprécier ces entités vaporeuses qu’on préfère souvent fuir, car ils nous cachent le Soleil…