Cette pièce pour les jeunes du 3e cycle du primaire et ceux du secondaire traite d'un sujet lourd, mais est présentée de manière accessible par la Maison Théâtre.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Nous/eux, de la compagnie belge Bronks

Où : La Maison Théâtre à Montréal

Quand : Jusqu’au 15 avril 2018

Résumé : Deux adolescents, un garçon et une fille, racontent l’événement dramatique qu’ils ont vécu dans leur école. Leur façon de narrer ainsi que les éléments du décor tiendront en haleine et sauront émouvoir autant les jeunes que les adultes.

À noter : Carly Wijs, l’auteure et metteuse en scène, a eu l’idée d’écrire ce spectacle à la suite de la réaction de son fils de 9 ans face à un fait divers d’une importance capitale : une prise d’otages dans une école russe. En septembre 2004, des terroristes armés ont pris d’assaut une école de Beslan et ont gardé prisonniers pendant trois jours près de 1 millier d’enfants et d’adultes. Le regard et l’écriture de l’auteure sur cet événement malheureux ne sont pas traumatisants pour le public adolescent. Sans diminuer l’importance du sujet, elle le traite néanmoins avec légèreté et une touche d’humour que rend bien le couple de jeunes comédiens.

+ : Sur la quinzaine de pièces présentées cette année à la Maison Théâtre, quatre visent une clientèle plus âgée. Celle-ci, d’une durée de 60 minutes, intéressera un large éventail de jeunes de 10 à 17 ans. Comme d’habitude, il est fortement suggéré de réserver vos places rapidement!

Prix : 17 $ – Des forfaits sont aussi offerts.