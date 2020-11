Quoi de mieux que la danse pour réunir les membres d'une famille? Qu'on soit petit ou grand, s'amuser par le mouvement et le jeu ne peut être que positif. C'est ce que proposent ces ateliers, conçus par l'artiste espagnol Juan Eduardo Lopez.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Danza en familia

Où : Agora de la danse, édifice Wilder, 1435, rue De Bleury, Montréal (métro Place-des-Arts)

Quand : Le samedi 14 avril, de 13 h 30 à 15 h 30, et le dimanche 15 avril, de 10 h à 12 h, puis de 13 h 30 à 15 h 30.

Pour qui : Pour les enfants de 5 à 12 ans et leurs parents, grands-parents, oncles, tantes, etc.

Descriptions : Les trois chorégraphes québécois Emmanuel Jouthe, Katie Ward et Milan Gervais animeront ces ateliers organisés conjointement par l’Agora de la danse et les Escales improbables. C’est un moment magique pour enrichir les relations familiales au moyen de l’art créatif, pour des rencontres stimulantes grâce au jeu et au mouvement et pour accroître la confiance en l’autre. Le succès de l’an dernier a incité les organisateurs à proposer l’événement pour une deuxième année. Voyez un extrait de ces ateliers.

À noter :

• Chacun des ateliers est animé par des chorégraphes différents qui y apporteront leur propre couleur. Vous pouvez vous inscrire à l’un ou à l’autre des ateliers, et même aux trois. Faites vite, car les places sont limitées. Voici comment :

Par courriel, en écrivant à billetterie@agoradanse.com (précisez votre nom, le nombre de participants et l’âge des enfants, ainsi que le ou les ateliers choisis)

Ou par téléphone, à l’Agora (514 525-1500) ou auprès des Escales improbables (514 313-6667)

• Les ateliers sont offerts en français, en anglais et en espagnol.

+ : Advenant que ces ateliers soient complets, d’autres auront lieu les 21 et 22 avril à la Maison des arts de Laval ainsi que le 21 avril au Centre ZEDD de Berthierville.

Prix : 5 $ par participant, adulte ou enfant, par atelier.