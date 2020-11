La 26e édition du Salon Maternité Paternité Enfants bat son plein, cette fin de semaine, à la Place-Bonaventure. Cet événement, un incontournable pour les parents d'enfants de 0 à 6 ans, met de l'avant de nombreuses entreprises soucieuses du bien-être des tout petits, tel que l'inévitable site web Maman pour la vie.

Au Salon Maternité Paternité Enfants, ICI Radio-Canada Télé sera aux côtés de Maman pour la vie, une entreprise partenaire des zones parents et jeunesse, afin de vous informer, mais principalement vous gâter avec des cadeaux.

Maman pour la vie entend bien récompenser ses fidèles lectrices. Jusqu’à dimanche, tous les visiteurs qui passeront à son kiosque courront la chance de remporter un prix d’une valeur de plus de 1 200 $. Et pour les amoureux des magazines traditionnels, on y offrira également des exemplaires du « bookazine » de Maman pour la vie. Mais, attention, les quantités sont limitées.

Le kiosque s'adresse autant aux papas qu'aux mamans, puisque la fondatrice, Mariane Chenail, a annoncé le lancement de Papapourlavie.com, en juin 2018.

Depuis plusieurs années déjà, Maman pour la vie informe, conseille et rassure les futures et les nouvelles mamans. Son site web met en confiance les mères en ce qui a trait notamment à la grossesse, à la maternité et à la vie de famille. Il permet aussi aux femmes d’échanger sur les différents bonheurs et difficultés concernant leur rôle de parent.