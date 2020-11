Les bienfaits de la musique classique sont bien connus. Chez les enfants, elle appelle au calme et contribue à développer certaines habiletés mentales, comme la concentration. Voici des livres sur le thème de la musique.

Un texte de Ève Christian

Titre : Mon voisin Oscar

Auteures : Bonnie Farmer (textes) et Marie Lafrance (illustrations)

Maison d’édition : Éditions Scholastic

Pour les lecteurs à partir de : 5 ans

Résumé : Émilie adore entendre, par sa fenêtre, son voisin Oscar pratiquer la trompette ou le piano plusieurs heures par jour. Autrement, ils s’amusent ensemble dans leur quartier. Un jour, le silence s’installe et Oscar ne vient plus chercher Émilie…

Mon avis : L’auteure, comme Oscar Peterson, a vécu son enfance dans la Petite-Bourgogne, un quartier de Montréal. Elle a écrit cette histoire inspirée de l’enfance du musicien célèbre en mélangeant la réalité et la fiction, qu’elle démêle à la fin du livre.

Titre : Tsuki, princesse de la Lune

Auteures : Suzanne De Serres (textes) et Virginie Rapiat (illustrations)

Musique : La Nef

Maison d’édition : Éditions Planète rebelle

Pour les lecteurs à partir de : 5 ans

Résumé : Un vieil homme vaque à ses occupations journalières lorsqu’il entend une douce musique qui le mène à une toute petite fille cachée dans les bambous. Il la ramène à la maison et, avec sa femme, ils la nomment Tsuki et l’élèvent, heureux de défier la vie qui les avait privés d’enfants. Devenue une jeune femme, Tsuki doit se marier. Elle accepte de devenir l’épouse de celui qui lui apportera le trésor dont elle rêve. Trois princes s’engagent pour relever le défi. Lequel du maigrichon, du grassouillet ou du riche et vaniteux réussira à franchir les obstacles et à obtenir le trésor exigé par Tsuki?

Mon avis : Cette légende japonaise ressemble à l’histoire de Poucette. Lu par une conteuse, le texte est accompagné de musique dans laquelle on entend plusieurs instruments asiatiques. Les illustrations du livre-CD sont magnifiques. À la fin du conte, l’ensemble La Nef interprète de courtes pièces musicales à saveur japonaise.

Titre : La musique des animaux

Auteur : Frédéric Marais

Maison d’édition : Gulf Stream Éditeur

Pour les lecteurs à partir de : 6 ans

Résumé : Qu’ont en commun le piano, l’accordéon et la harpe? Certaines des pièces qui les composent proviennent d’animaux : l’ivoire de l’éléphant, les fines peaux de chevreaux et les boyaux de porc. Qui aurait cru?

Mon avis : Les 20 instruments présentés sont anciens, mais plusieurs existent encore, certains sont connus, d’autres non. Vous savez ce qu’est le mridangam ou encore le chofar? Moi, je ne le savais pas. Avec les illustrations qui combinent l’animal et l’instrument, on apprend bien des choses. C’est un livre fort intéressant!

Titre : Un monde fantastique – Initiation à la musique classique

Auteures : Ana Gerhard (textes) et Claudia Legnazzi (illustrations)

Maison d’édition : La montagne secrète

Pour les lecteurs à partir de : 7 ans

Résumé : Les personnages fantastiques que l’on rencontre dans les contes et qui peuplent l’imaginaire des enfants ont inspiré un grand nombre de musiciens. Fées, sorciers, lutins, gnomes, elfes, walkyries : leurs histoires et leurs légendes se retrouvent dans des œuvres créées par des compositeurs classiques.

Mon avis : Il s’agit de vingt extraits de pièces musicales accompagnés d’explications sur l’œuvre elle-même ou sur la créature fantastique dont il est question. Les illustrations activent l’imagination à souhait. En supplément : un guide d’écoute (instruments à reconnaître, rythmes et liens avec les personnages fantastiques), une biographie des compositeurs et leur place sur la ligne du temps, ainsi qu’un glossaire de termes musicaux qui sont inscrits en couleur tout au long du livre.

Titre : Élise et Beethoven

Auteure : Karen Olsen

Maison d’édition : Éditions David, collection 14/18

Pour les lecteurs à partir de : 12 ans

Résumé : Élise vit avec sa mère et ne voit jamais son père. L’adolescente est une pianiste hors pair qui remporte de grandes compétitions. Elle a de qui ternir : son père est un grand musicien classique, malheureusement déchu à la suite d'une erreur judiciaire.

Élise rétablira la vérité à l’aide de son professeur de musique, de ses amis, de Sophie et Grégoire qui sont férus de criminologie et de mystères, et de Beethoven (enfin… de son fantôme!).

Mon avis : C’est un excellent roman dont l’histoire, très proche de la réalité, est basée sur des faits vécus et des lieux réels. Le livre raconte une enquête dans laquelle l’amitié est très importante pour son dénouement. On voyage à travers l’Allemagne, au pays de Beethoven, et, en Autriche, on s’intéresse à un réseau international de trafiquants d'art.

Titre : Pourquoi la musique? Son importance dans la vie des enfants

Auteure : Monique Désy Proulx

Maison d’édition : Éditions du CHU Sainte-Justine

Pour les parents, enseignants et tous ceux qui œuvrent auprès des enfants

Résumé : La musique nourrit l’âme, c’est bien connu. Elle est comme un langage qui modifie le cerveau et peut améliorer les fonctions cognitives et affectives, autant chez les aînés souffrant de maladie comme l’Alzheimer que chez les jeunes enfants. Ce livre en démontre l’importance dans leur vie, sous divers aspects.

Mon avis : L’auteure sait de quoi elle parle : elle est diplômée universitaire en sociologie, en musique et a un certificat de maîtrise en pédagogie musicale. Elle s’attaque aux idées préconçues et à certains mythes en nuançant les propos et en rétablissant les faits. J’ai aimé qu’on puisse déceler la science derrière ce qu’elle avance, car elle fait référence à de multiples études de chercheurs et de spécialistes dans le domaine. Non, ce n’est pas un mémoire universitaire, cela demeure un livre accessible à tous, car il est bien vulgarisé. Le chapitre sur l’éducation musicale dans les écoles prouve qu’il est tout aussi important d’apprendre l’alphabet que les notes de musique.