Je me souviens y avoir été alors que ma fille avait 3 ans et que j'étais enceinte de mon fils. Quel endroit foisonnant de réponses aux questions que se posent les parents!

Un texte de Ève Christian

Quoi : Salon Maternité Paternité Enfants

Où : Place Bonaventure (à Montréal) et ExpoCité (à Québec)

Quand : Les 5, 6, 7 et 8 avril à Montréal, et les 20, 21 et 22 avril à Québec

Explications : Quand arrive un nouvel être dans la famille, on veut lui offrir le nec plus ultra. Avec ce salon, les parents, et ceux à venir, pourront voir, toucher, comparer et tester des produits avant de les acheter. Ils s’informeront directement auprès des centaines d’exposants présents sur le monde de la petite enfance (naissance, éducation, centre de la petite enfance (CPE), matériel éducatif, spécialistes en santé et en droit, fertilité, alimentation, allaitement, vêtements, loisirs, etc.).

À noter : Deux haltes-bébés équipées de parcs, de chaises hautes et de fours à micro-ondes invitent les visiteurs, petits et grands, à prendre une pause dans le calme. Ces endroits sont parfaits pour allaiter un bébé, le bercer ou le nourrir.

Conférences d’experts : consultez l’horaire

+ : Plusieurs activités pour les 0 à 6 ans : aire d’alimentation avec dégustation, carré de sable géant, jeux gonflables, magie, maquillage, coloriage, spectacles…

Prix :