Pâques est synonyme d'œufs et, bizarrement, souvent associé au lapin – il n'en pond pourtant pas! Ce joli animal, qui attire tant les petits, doit avoir été choisi à cause du printemps.

Un texte de Ève Christian

Titre : Où est mon lapin?

Auteures : Fiona Watt (textes), Rachel Wells (illustrations) et Lorraine Beurton-Sharp (traduction)

Éditions : Usborne

Pour les bébés à partir de : 6 mois

Résumé : En cinq doubles pages, on tente de désigner un lapin bien particulier en touchant les parties de son corps qui sont confectionnées avec différents matériaux.

Mon avis : J’adore la collection Les tout-doux : les pages cartonnées ne risquent pas de se faire déchirer, et pendant la lecture, le tout-petit explorera par le toucher les différentes textures sur les illustrations. Une quarantaine de titres sont offerts.

Titre : Bonjour bébé lapin!

Auteur : Nathalie Choux (illustrations)

Éditions : Nathan

Pour les bébés à partir de : 6 mois

Résumé : Le quotidien d’un bébé lapin avec sa maman et sa fratrie.

Mon avis : Une autre belle collection, Kididoc – Mes premières histoires animées permet d’occuper les bambins alors qu’on leur lit une courte histoire. Cette fois, ils pourront déplacer des volets ou des tirettes pour découvrir des illustrations cachées. La collection comprend une douzaine de titres, qui abordent principalement la thématique des animaux.

Titre : Petit Gribouillis et les cocos de Pâques

Auteurs : Sylvie Roberge (textes) et Yves Dumont (illustrations)

Éditions : Dominique et compagnie

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : La chasse aux œufs, le matin de Pâques, chez Petit gribouillis ressemble à celle de plusieurs tout-petits.

Mon avis : Sous cette collection nouvellement rééditée, on trouve sept titres qui portent sur des éléments du quotidien des petits. Un mot thématique est utilisé plusieurs fois par livre, permettant à l’enfant de le reconnaître.

Un + : L’histoire, lue par l’auteure, peut s’écouter à partir du site Internet de la maison d’édition.

Titre : Joyeuses Pâques avec Barbapapa

Auteurs : Annette Tison et Talus Taylor (textes et illustrations)

Éditions : Les livres du dragon d’or

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Un ensemble spécialement composé pour la fête des cocos : un album, un livre de coloriages et des autocollants.

Mon avis : Sur le thème des œufs, les bambins trouveront trois façons de s’amuser avec ces personnages à l’allure ovoïde de la famille de Barbapapa.

Titre : Un poussin et des pirates

Auteurs : Martine Latulippe (textes) et Fabrice Boulanger (illustrations)

Éditions : FouLire

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Grand-papa raconte qu’enfant, sa chasse aux œufs de Pâques avait lieu sur un bateau de pirates, dont l’équipage portait des oreilles de lapin! Mais une fois son imaginaire libéré et ses petits-enfants émerveillés, il plonge dans l’histoire qui s’est vraiment passée « dans son temps ». Les illustrations deviennent alors teintées de sépia.

Mon avis : La collection Emma et Jacob comprend 11 titres, et chacun d’eux souligne un événement particulier ou une fête en mettant en parallèle le quotidien de deux époques : celle d’un grand-père (qui a beaucoup d’imagination) et celle de ses petits-enfants. Les textes mélangent la narration et le dialogue, et sont accompagnés d’illustrations abondantes et bien colorées. Ces livres amuseront les jeunes lecteurs.