Le festival en est à sa quatorzième année et ne cesse de prendre de l'ampleur. Pourquoi? Parce qu'il rejoint parfaitement bien les enfants de 0 à 6 ans.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Festival culturel Petits bonheurs

Où : Dans quatre arrondissements de Montréal ainsi que dans différentes régions du Québec (Abitibi-Témiscamingue – Nord de Lanaudière – Trois-Rivières – Sherbrooke – Repentigny et L’Assomption – Longueuil – Blainville – Brossard et Laval).

Quand : Du 4 au 13 mai (Montréal); les dates varient selon les régions.

Explications : Ce festival s’enorgueillit d’offrir des activités artistiques et culturelles à prix réduit afin que les familles de tous les milieux socioéconomiques puissent en profiter, car il est prouvé que les arts et la culture jouent un rôle primordial dans le développement social et émotionnel des jeunes enfants.

À noter : Une trentaine d’ateliers et une vingtaine de spectacles de qualité professionnelle proposent une approche qui éveillera la curiosité des tout-petits et les fera plonger dans un monde merveilleux de découvertes en tout genre : théâtre, musique, danse, cirque, marionnettes, contes, chants, lecture, arts visuels, cinéma…

+ : Les activités ont été conçues en pensant à cette jeune clientèle; les salles sont petites et les durées sont brèves. Il est important de respecter la tranche d’âge recommandée (de 0 à 3 mois, de 5 à 18 mois, de 18 mois à 3 ans, de 4 à 6 ans, etc.) lorsque vous choisissez les activités. Dans cette vidéo, la petite Aelia décrit très bien ce festival auquel elle a participé avec ses parents et ses petits frères.

Faites vite (vraiment vite!) pour consulter la programmation et réserver vos billets : même si le festival se déroule en mai, je vous assure que, déjà en avril, plusieurs ateliers ou spectacles affichent complet (je parle par expérience!).

Prix : Par personne (enfant ou adulte) – Spectacles : 9 $, ateliers : 5 $. Certaines activités sont même gratuites.