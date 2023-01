TROUBLES - Grandir avec un trouble du comportement alimentaire

TROUBLES raconte le quotidien difficile de jeunes qui vivent avec un trouble alimentaire. À travers leurs récits sensibles et percutants, on apprend ce qui les a fait glisser dans une maladie qui met, chaque année, de nombreuses vies en danger.

Les troubles alimentaires ont augmenté de façon importante chez les jeunes durant la pandémie. Juliette, une adolescente de 17 ans, raconte son quotidien difficile avec la maladie. Le Dr Olivier Jamoulle et les spécialistes du CHU Sainte-Justine expliquent les raisons qui ont mené à une hausse des hospitalisations.

02 Perdre le contrôle

Le Dr Olivier Jamoulle et l'équipe du CHU Sainte-Justine se rencontrent pour discuter des patient(e)s admis pour un trouble alimentaire. Léa, Simone et Sabrina se livrent sur leur séjour difficile dans une unité d’hospitalisation et sur les répercussions que la maladie a eues sur leurs familles.