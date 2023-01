C’est le Nouvel An… lunaire!

Un texte de Lina Heckenast

Des illustrations d'Ève Laguë

Savais-tu que le Nouvel An se célébrait tout au long de l’année?

Cette fin de semaine, c’est le Nouvel An chinois, le Nouvel An vietnamien et le Nouvel An coréen!

Le Nouvel An lunaire se célèbre dans plusieurs pays d'Asie, dont en Chine, au Vietnam et dans les Corées. On le célèbre aussi en Malaisie, au Singapour et à Taïwan.

Les trois Nouvel An

Même si on parle souvent du Nouvel An chinois, plusieurs autres pays d’Asie vont célébrer le Nouvel An ce dimanche. Dans les deux Corées, par exemple, on fête Seollal et au Vietnam, on célèbre le Tét ou le festival du premier jour .

Bonne année, la lune!

Si le Nouvel An ne se célèbre pas le 1er janvier dans ces pays, c’est parce que les fêtes et les traditions sont établies selon un calendrier lunaire. Un calendrier lunaire se base sur les phases de la lune, contrairement au calendrier civil, qui se base sur le fait qu’une année compte 365 jours.

Festins familiaux

Beaucoup de personnes retournent dans leur famille pour célébrer le Nouvel An lunaire. C’est le moment de se réunir et de manger, manger et manger! Les gens en profitent pour honorer leur famille et leurs ancêtres.

Dragons et feux d’artifice

Les célébrations du Nouvel An lunaire se répandent aussi dans la rue. À plusieurs endroits, on commence la fête avec un grand défilé nocturne où des personnes costumées processionnent, notamment en dragons et en lions. On lance aussi beaucoup de feux d’artifice.

Des danseurs interprètent une danse du dragon dans un parc à Beijing lors de la quatrième journée du Nouvel An lunaire en 2019. Photo : afp via getty images / GREG BAKER

Jour de l’an banni

On célèbre le Nouvel An lunaire depuis peu en Corée. C’est qu’au début du 20e siècle, les Corées étaient sous le contrôle de l’Empire japonais, qui avait décidé de bannir la fête. Le gouvernement sud-coréen ne l’a officiellement restaurée qu’en 1989.

Fleurs de l’an

Il est impossible de se promener au Vietnam pendant la période du Tét et de ne pas voir de fleurs. Des fleurs d’abricot, de pêche et des millepertuis sont les décorations les plus communes!

Chat ou lapin?

À chaque Nouvel An lunaire, on honore un des douze animaux du Zodiaque. En Chine, l’animal de 2023 est le lapin, qui représente le courage, la gentillesse et la chance. Au Vietnam, c’est le chat, qui symbolise la tranquillité, le réalisme et l’intelligence.