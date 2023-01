Un texte de Félicia Latour

Dimanche, le président américain Joe Biden a déclaré l’état de catastrophe majeure en Californie, après que trois semaines de pluie ont causé la mort d’au moins 19 personnes.

Depuis le 27 décembre, de violentes tempêtes ont provoqué de graves inondations, des glissements de terrain et des coulées de boue. Dimanche soir, une neuvième tempête a commencé, et elle promet de causer encore plus de dégâts.

Un piéton marche sous la pluie près du pont Golden Gate, à San Francisco, le 11 janvier 2023. Photo : Associated Press / Jeff Chiu

À San Francisco, on n’avait pas vu de telles pluies depuis l'hiver 1972-1973.

L’agence météorologique américaine, le National Weather Service (NWS), prévient que même si la pluie diminue en intensité, les sols sont déjà gorgés d'eau et ne peuvent plus absorber d’autres précipitations, alors les risques d'inondation restent élevés.

La fin des pluies : rêve ou cauchemar?

Le NWSNational Weather Service anticipe la fin de ces tempêtes cette fin de semaine, suivie par une période de temps plus sec en Californie. Cet État dans le sud-ouest des États-Unis, dont l’agriculture fournit beaucoup de nourriture à l’Amérique du Nord, a souvent été victime de sécheresses de longue durée dans les dernières années.

Les chaleurs deviendront bien plus chaudes, la sécheresse plus sèche [...] et l'humidité plus humide , a dit le gouverneur californien Gavin Newsom.

À noter : même s’il est impossible de prouver que ces inondations sont directement liées aux changements climatiques, les experts constatent que le réchauffement de la planète fait augmenter la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes.

Avec des informations de Radio-Canada