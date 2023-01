Les femmes afghanes sorties des universités

Un texte de Lina Heckenast, illustrations par Ève Laguë

Ça fait près d’un an et demi que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. Depuis, les femmes et les filles afghanes n’arrêtent pas de perdre des droits, notamment celui d’aller à l’école. 🍎📚

Chassées des bancs d’école

À la fin du mois de décembre, les talibans ont annoncé que les filles ne pouvaient plus aller à l’université. Les filles afghanes ne recevaient déjà plus d’enseignement secondaire depuis plus d’un an.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une carte de l'Afghanistan, un pays d'Asie central Photo : Radio-Canada / Ève Laguë

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les talibans sont un groupe armé qui a repris le pouvoir en Afghanistan en 2021, après avoir été à la tête du pays à la fin des annéées 1990. Ce groupe applique la loi islamique dans le pays de manière très vigoureuse et peu nuancée. Photo : Radio-Canada

Des promesses brisées

Lorsqu’ils ont repris le pouvoir en 2021, les talibans avaient promis à plusieurs organisations et pays qu’ils allaient respecter les droits des femmes. Ça a pris peu de temps pour qu'elles soient bannies de plusieurs espaces publics comme les parcs, les jardins et les salles de sport. Beaucoup d’emplois leur sont aussi interdits.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des centaines de femmes afghanes ont manifesté contre l’interdiction d’aller à l’université. Photo : Radio-Canada

L’école en cachette

Malgré l’interdiction d’aller au secondaire et à l’université, plusieurs filles étudient dans des écoles secrètes. Ces filles doivent prendre de grands risques pour s’y rendre sans se faire prendre par des forces de l’ordre.

L’islam pour l’éducation

Même si les talibans disent appliquer à la lettre la loi islamique, aucun texte religieux n’interdirait aux filles d’être scolarisées. Selon des experts de l’islam, l’éducation est un droit fondamental de la religion, autant pour les garçons que pour les filles.