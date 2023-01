Vrai ou faux? Mythes et vérités sur le vapotage

Un texte de Catherine Contant

Environ 14 % des jeunes de 15 à 19 ans au Canada vapotent. C’est ce que révèle une enquête (Nouvelle fenêtre) menée par Statistique Canada juste avant la pandémie. Il existe beaucoup de mythes autour de la cigarette électronique. Peux-tu distinguer le vrai du faux?

1. On ne peut pas développer une dépendance à la cigarette électronique.

FAUX - La plupart des produits de vapotage contiennent de la nicotine, comme les cigarettes. C’est cette substance qui cause la dépendance.

2. Vapoter est sans risque pour la santé.

FAUX - Le vapotage peut entraîner des conséquences sur la santé, particulièrement celle des jeunes. La nicotine, notamment, est une substance qui agit directement sur le cerveau. Elle peut nuire à son développement et entraîner des problèmes de concentration et de mémoire chez les jeunes qui vapotent.

Quant aux effets à long terme du vapotage sur les poumons, on ne les connaît pas encore puisque ça ne fait pas longtemps que les cigarettes électroniques existent.

3. Il y a moins de produits chimiques dans les vapoteuses que dans les cigarettes.

VRAI - Mais même s’ils sont moins nombreux dans les cigarettes électroniques, il existe tout de même des produits chimiques dans les vapoteuses et ils peuvent être nocifs. D’ailleurs, on ne connaît pas encore toutes les substances qui se retrouvent dans la vapeur des cigarettes électroniques et leurs effets sur la santé.

4. Vapoter est moins mauvais pour la santé que de fumer la cigarette.

VRAI - Comme la cigarette électronique contient moins de produits chimiques que la cigarette traditionnelle, certains médecins suggèrent aux personnes qui fument et qui sont dépendantes à la nicotine d’utiliser une vapoteuse à la place.