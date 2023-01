Un texte de Félicia Latour

Depuis 2001, des scientifiques à Washington, aux États-Unis, travaillent sur un vaccin contre le cancer du sein. Le mois dernier, des essais dans la première phase de développement ont montré que le vaccin est sûr et très efficace pour empêcher la croissance des cellules cancéreuses.

Maintenant, les chercheurs vont poursuivre leurs essais pour confirmer ces résultats encourageants. En cas de succès, ce serait l'une des plus grandes découvertes dans le domaine médical!

Le cancer du sein est le diagnostic de cancer le plus fréquent dans le monde : on estime qu'il touche plus de 7 millions de personnes, dont 99 % sont des femmes.

Avec des informations du journal JAMA Oncology (Nouvelle fenêtre)