Émeutes pro-Bolsonaro au Brésil

Un texte de Félicia Latour

Avertissement : ce texte de nouvelle parle de violence et contient des images qui peuvent être dérangeantes. On te conseille de le lire avec un adulte ou avec une personne de confiance. Si tu as besoin de parler à quelqu'un, tu peux appeler Tel-jeunes ou visiter son site web  (Nouvelle fenêtre) .

Dimanche, des centaines de manifestants ont causé d’énormes dégâts dans le palais présidentiel, au Congrès et à la Cour suprême à Brasília, la capitale du Brésil. Les partisans de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro ont organisé cet assaut pour exprimer leur colère envers le nouveau président de gauche, Luiz Inacio Lula da Silva, souvent surnommé Lula.

Tu veux en savoir plus sur l’élection de Lula l’automne dernier? Lis ceci!  (Nouvelle fenêtre)

Les manifestants ont saccagé ces trois édifices gouvernementaux pour contester les résultats électoraux serrés de cet automne et l’arrivée de Lula à la présidence la semaine dernière.

Des partisans de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro vandalisent une salle du palais du Planalto à Brasilia. Photo : Reuters / ADRIANO MACHADO

Serrés à quel point? Lula a remporté 50,9 % des votes, contre 49,1 % pour Jair Bolsonaro.

Le chaos à Brasilia a rappelé l'invasion du Capitole à Washington  (Nouvelle fenêtre) le 6 janvier 2021, où des milliers de partisans de Donald Trump ont manifesté leur colère contre une élection qu’ils croyaient truquée.

La commission d’enquête parlementaire en charge de l’assaut contre le Capitole recommande que des accusations pénales soient lancées contre l'ancien président américain Donald Trump. (Archives) Photo : Associated Press / Jose Luis Magana

La police brésilienne, qui a repris le contrôle du palais présidentiel après plusieurs heures, a lancé une enquête pour trouver les responsables de cet assaut. Le président Lula est venu inspecter les dégâts au palais du Planalto et a décrit cette attaque comme un événement sans précédent dans l'histoire du Brésil .

De retour à Brasilia, le président brésilien Lula da Silva visite le palais présidentiel saccagé. Photo : Associated Press / Eraldo Peres

Jair Bolsonaro, qui est actuellement en Floride, n’a jamais accepté publiquement la victoire de son adversaire Lula. Mais, sur Twitter, il a condamné les actes de vandalisme commis sur des bâtiments publics. Il faut dire que plusieurs partisans de Bolsonaro ont fortement critiqué ces émeutes sur les réseaux sociaux.

Le président brésilien Jair Bolsonaro assiste à une cérémonie de remise de diplômes à l'Académie militaire d'Agulhas Negras, à Rio de Janeiro. Photo : Reuters / Pilar Olivares

Avec des informations de Radio-Canada