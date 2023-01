Un texte de Lina Heckenast

As-tu déjà vu tes parents faire une face un peu apeurée quand ils entendent le mot verglas ?

C’est possible, puisqu’en 1998, le Québec a vécu une des pires catastrophes naturelles de son histoire : la crise du verglas.

Entre le 5 et le 10 janvier 1998, 100 millimètres de pluie verglaçante sont tombés dans le nord-est de l’Amérique du Nord. Et c’est tombé vraiment, mais vraiment fort dans le sud du Québec.

Destruction massive

100 millimètres, ce n’est pas tant quand on regarde une règle. C’est à peu près la largeur d’un poing, ou la hauteur d’un gros burger.

Mais quand c’est de la glace, ça peut faire beaucoup de dommages.

C’est ce qui est arrivé en 1998. Environ 3000 kilomètres de fils électriques sont tombés, ce qui a coupé l’électricité de la moitié des foyers québécois. Ça a particulièrement touché les régions de la Montérégie, de Montréal et de l’Outaouais.

Juste à Montréal, des dizaines de milliers d’arbres se sont brisés, fendus par le poids de la glace.

Se serrer les coudes

Personne n’était prêt, tant chez Hydro-Québec qu’au gouvernement, à faire face à une catastrophe de la sorte.

À l’époque, le premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, a demandé aux Québécois et aux Québécoises d’être solidaires.

Les familles qui avaient de l’électricité en accueillaient d’autres. Des centres d’hébergement ont aussi été mis en place pour accueillir les personnes qui ont été touchées par cette crise.

Au total, ce sont environ 600 000 personnes qui ont dû être relogées, dont 100 000 dans les centres d’hébergement.

L’armée en renfort

On a demandé à environ 15 000 soldats de prêter main-forte dans les zones sinistrées. Ils s’occupaient notamment de couper les arbres tombés pour ouvrir les routes aux services d’urgence.

Ils devaient aussi tenter de voir où on manquait d’électricité : Hydro-Québec n’était plus en mesure de le faire, car les lignes téléphoniques et les lignes cellulaires étaient tombées. La glace était trop épaisse sur les antennes de cellulaire et on ne pouvait plus communiquer!

Au total, la crise du verglas aura coûté plus de 870 millions de dollars aux différents ordres de gouvernements. Ça a été une des crises les plus coûteuses et les plus marquantes de la province.

