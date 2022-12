Voici six jeunes qui nous ont inspirés en 2022

ENVIRONNEMENT

Henri Boisseau-Ouellet et Agathe Chabot, engagés pour la planète Photo : Radio-Canada / Eve Lague

Henri Boisseau-Ouellet et Agathe Chabot, engagés pour la planète

À 14 ans, Henri Boisseau-Ouellet et Agathe Chabot écrivent un journal, réalisent des vidéos et gèrent un site web : Éco-Infos, les nouvelles écologiques. Cette année, les deux entrepreneurs ont reçu une bourse pour leur travail et ils ont aussi imprimé une version papier de leur journal. Et cette version papier est recyclable et imprimée avec de l’encre végétale!

Photo gracieuseté de Henri Boisseau-Ouellet et Agathe Chabot

SPORTS

Lucy Lin, une golfeuse prometteuse

Lucy Lin, une golfeuse prometteuse Photo : Radio-Canada

À 12 ans, Lucy Lin est la plus jeune joueuse de golf à avoir participé à l’Omnium canadien à Ottawa dans toute l’histoire du tournoi. Cette prestigieuse compétition réunit des golfeuses non professionnelles de partout dans le monde. Même si elle n’a pas remporté le tournoi, la jeune Vancouvéroise a dit aux médias qu’elle s’était bien amusée.

Crédit : Instagram/Lucy Lin

CULTURE

Scott Wabano, la mode à saveur autochtone et bispirituelle

Scott Wabano, la mode à saveur autochtone et bispirituelle Photo : Radio-Canada / Eve Lague

Le jeune designer autochtone Scott Wabano pourra bientôt réaliser son rêve : il a été invité à participer à la Semaine de la mode à New York pour présenter sa collection de vêtements. Originaire de la Première Nation Moose Cree, dans le Nord de l’Ontario, il conçoit des vêtements non genrés à partir de matières recyclées. Avec ses créations, il souhaite donner plus de visibilité aux cultures autochtones et aux personnes qui, comme lui, sont bispirituelles.

Crédit : Brandon Titaro (gracieuseté de Scott Wabano)

CONNAISSANCES

Félix Tétreault, un tour de force aux 100 génies

Félix Tétreault, un tour de force aux 100 génies Photo : Radio-Canada / Eve Lague

Félix Tétreault sait beaucoup de choses sur beaucoup de sujets. À l’émission 100 génies, le jeune de 17 ans ne cesse d’impressionner le public avec ses connaissances sans limites! Félix s'est initialement inscrit à l'émission pour s'amuser, mais après trois saisons, il a réussi à gagner presque 13 000 $ en bourses d’études.

Crédit : Robert Skinner, La Presse

POLITIQUE

Kloé Guillemette, une force de changement

Kloé Guillemette, une force de changement Photo : Radio-Canada / Eve Lague

Cet automne, Kloé Guillemette a créé une vague de soutien envers les personnes trans en s’ouvrant sur la transphobie dont elle a été victime. Son témoignage au journal 24 heures s’est même rendu au ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, qui a été touché par son histoire. Depuis, elle a notamment participé à un événement de sensibilisation aux réalités des personnes trans.

Crédit : Radio-Canada