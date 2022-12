Hanoukka, Kwanza et Noël : le temps est à la fête!

Un texte de Félicia Latour

L'hiver au Canada peut être froid et sombre, mais heureusement, il existe trois fêtes populaires qui permettent aux gens de se rassembler dans la joie. Découvre quelques faits intéressants sur la façon dont Hanoukka, Kwanza et Noël sont célébrés dans le monde entier.

Les chandelles de Hanoukka

Le 18 décembre, des personnes juives partout dans le monde ont allumé la première chandelle de la ménorah, un chandelier traditionnel. Hanoukka se déroule sur huit jours et commémore une victoire historique du peuple juif.

Le mot Hanoukka signifie dédicace en hébreu. Photo : Associated Press / Leila Navidi

Jouer, donner et manger

À part l'allumage de la ménorah et la récitation de prières, Hanoukka compte de nombreuses traditions : jouer avec des dreidels, échanger des cartes et des cadeaux, et bien manger! La fête comprend souvent des crêpes de pommes de terre (latkes), des beignets à la gelée (soufganiot) et des pains tressés (challah).

Cette latke géante se paire bien avec de la crème sûre et de la compote de pommes, avec un délicieux beignet soufganiot comme dessert. Photo : Radio-Canada / Jonathan Bouchard

Kwanza : célébrer ses racines

Cette fête, inventée dans les années 1960 par un jeune Américain originaire du Kenya, est l’occasion pour des millions de personnes afro-américaines de célébrer leurs origines. Kwanza, qui a lieu du 26 décembre au 1er janvier, est un mot swahili qui signifie premiers fruits .

Ce chandelier appelé le kinara a sept branches pour représenter la créativité et l'intention des sept principes de Kwanza. Les bougies aux couleurs panafricains symbolisent l'unité. Photo : Associated Press / Zach Frailey

Une fête communautaire

Kwanza a sept principes, dont l’umoja (l’unité) et le kuumba (la créativité). Des familles et des proches se réunissent pour danser, jouer du tambour et déguster une multitude de plats africains! Bien que cette fête ait vu le jour aux États-Unis, des personnes d’origine africaine célèbrent Kwanza au Canada et dans d’autres pays.

Les origines de Noël

Simplement dit, c’est la fête la plus célébrée au monde. Que tu l’associes à Rudolph, à des annonces de Coca-Cola ou au Grincheux, il est difficile d’ignorer l’effet Noël. La fête est liée à deux histoires chrétiennes : la naissance de Jésus et les cadeaux offerts par saint Nicolas, celui qui a inspiré le personnage du père Noël.

Du pôle Nord au pôle Sud

Sous la neige ou sur le sable, les gens fêtent Noël un peu partout, ce qui veut dire mille et une façons de fêter! En Australie et en Nouvelle-Zélande, c’est le barbecue de Noël sur la plage. En Pologne, on mange un repas à 12 plats. En Grèce, on décore des bateaux comme un sapin. En connais-tu d’autres?