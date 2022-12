Un accord pour protéger la biodiversité a été adopté à la COP15

Les pays qui participaient à la COP15 sont arrivés à un accord pour protéger la biodiversité. Steven Guilbeault, le ministre canadien de l’Environnement et du Changement climatique, s’est dit ravi de cet accord, qu’il a qualifié d’« ambitieux ».

Les représentants des pays ont adopté un texte de 23 cibles à atteindre, dont la protection de 30 % des aires terrestres et maritimes et la reconnaissance des peuples autochtones comme gardiens de la biodiversité .

Cet accord, c’est le Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal.

Plus d’aires protégées

D’ici 2030, l’accord prévoit qu’au moins 30 % des terres, des eaux intérieures, des zones côtières et des océans seront protégés.

En ce moment, ce sont 17 % des terres et 8 % des eaux qui sont protégées.

Droits des Autochtones

Le Cadre Kumming-Montréal reconnaît aussi le rôle et la contribution des peuples autochtones dans la conservation de la biodiversité.

Il souligne le fait que l’application de cet accord doit être faite dans le respect des pratiques, des valeurs et de la vision du monde des différents peuples.

Tout au long de la COP, des intervenants autochtones ont dit vouloir être davantage inclus dans les négociations de l’accord. Plusieurs recommandations du cadre touchent des territoires autochtones, où l’on retrouve 80 % de la biodiversité mondiale.

La protection de la biodiversité des pays

Une des questions épineuses de la COP15 était le financement des efforts de conservation de la biodiversité des pays en développement par les pays développés.

Des pays comme le Brésil, l’Inde et l’Indonésie ont demandé de l'argent à des pays plus riches comme le Canada pour leur permettre d’en faire plus pour l’environnement.

Ce qui a été décidé est que de l’argent irait dans le Fonds pour l'environnement mondial (GEF). Plusieurs pays en développement ont critiqué ce choix, disant que la gestion du Fonds n’était pas efficace.

Les pays signataires se sont engagés à améliorer l’efficacité de celui-ci.

Des pays d’Afrique s’expriment contre l’accord

Le financement est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles plusieurs pays africains se sont prononcés contre le Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal.

La République démocratique du Congo s’est notamment prononcée en défaveur de l’accord.