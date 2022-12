Céline Dion atteinte d’une maladie rare

Une texte de Félicia Latour

La chanteuse Céline Dion a annoncé jeudi qu’elle souffrait d’une maladie neurologique rare, appelée le syndrome de Moersch-Woltman (Stiff person syndrome ou syndrome de la personne raide).

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux  (Nouvelle fenêtre) , elle déclare qu’elle lutte contre la maladie depuis des années et que ceci l’empêche de se produire sur scène. Pour cette raison, elle a décidé d’annuler ou de reporter de nombreux concerts dans sa tournée internationale.

J’éprouve des problèmes de santé depuis longtemps et ce n’est pas facile pour moi d’y faire face. Ça m’attriste énormément de devoir vous dire que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février , a déclaré Céline Dion. Je me donne toujours à 100 % dans mes concerts, mais présentement, je ne suis pas en état de le faire. Je n’ai pas d’autre choix que de me concentrer sur ma santé, et j’ai bon espoir d’être sur la bonne voie.

Une maladie rare

Le syndrome de Moersch-Woltman touche environ une personne sur un million et cause des spasmes musculaires dans le bas du dos, l’abdomen et/ou les jambes.

Cela peut avoir un impact sur la façon dont une personne marche et sur son équilibre, ce qui la rend vulnérable aux chutes.

Malheureusement, ces spasmes affectent tous les aspects de ma vie quotidienne, causant parfois des difficultés lorsque je marche , raconte la chanteuse.

Elle a également déclaré que son état avait un impact sur sa façon de chanter. Cela ne me permet pas d'utiliser mes cordes vocales pour chanter comme j'en ai l'habitude.

Céline Dion dit consulter régulièrement ses médecins, notamment un thérapeute spécialisé en médecine sportive.

Ce n'est pas la première fois que la chanteuse doit annuler des spectacles pour des raisons de santé. En janvier 2022, elle a dû annuler des spectacles en Amérique du Nord en raison de spasmes musculaires graves et persistants.

Avec des informations de Radio-Canada et La Presse canadienne