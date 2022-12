L’affaire Norman, ou quand des vedettes sont accusées d’abuser de leur pouvoir

Un texte de Catherine Contant

Il n’y a pas que les politiciens et les politiciennes qui ont du pouvoir dans la société : les vedettes ont elles aussi une grande influence sur la population! Qu’elles soient célèbres sur YouTube, sur TikTok, au cinéma, sur la scène musicale ou dans le monde du sport, il arrive que des vedettes utilisent ce pouvoir pour faire des choses illégales. C’est justement ce que six personnes reprochent au célèbre youtubeur français Norman Thavaud, qui a près de 12 millions d’abonnés sur sa chaîne.

Cet article parle d’agressions sexuelles et contient des informations dérangeantes qui peuvent susciter des émotions fortes. On te conseille de le lire avec un adulte ou une personne de confiance. Si tu as besoin de parler à quelqu'un, tu peux appeler Tel-jeunes  (Nouvelle fenêtre) ou visiter son site web.

Norman Thavaud a été arrêté cette semaine par la police française pour être interrogé à propos de gestes illégaux qu’il aurait peut-être commis. Cinq jeunes Françaises disent qu’elles ont été violées par Norman Thavaud. Deux d’entre elles étaient mineures au moment où elles auraient subi l’agression sexuelle.

Une autre jeune femme, cette fois-ci une Québécoise, dit que Norman Thavaud l’a manipulée pour l’amener à lui envoyer des photos et des vidéos de nature sexuelle alors qu’elle avait 16 ans.

Après avoir été questionné par la police, Norman Thavaud a été relâché. Pour l’instant, il n’y a aucune poursuite contre lui. Tant qu’il n’aura pas été reconnu coupable lors d’un procès, on doit le considérer comme innocent de toutes ces accusations.

D’autres cas semblables

C’est loin d’être la première fois que des personnes reprochent à une vedette d’avoir abusé de son influence auprès de fans.

L’an passé, le youtubeur américain James Charles a avoué avoir envoyé des messages de nature sexuelle à deux garçons de 16 ans. Il s’est excusé publiquement pour ces gestes, mais aucune poursuite n’a été lancée contre lui.

En 2019, par contre, le youtubeur américain Austin Jones a été condamné à 10 ans de prison pour avoir demandé à plusieurs fans mineurs de lui envoyer des vidéos de nature sexuelle. Quelques années auparavant, un autre youtubeur américain, Mike Lombardo, avait lui aussi été envoyé en prison pour le même genre de crime.

Attention aux demandes déplacées!

J’étais jeune, je l’admirais, je suis tombée facilement dans le panneau , a raconté l’une des victimes potentielles de Norman Thavaud sur le site Internet d’Urbania.

Il peut parfois être difficile de résister à la demande d’une personne qu’on aime beaucoup, surtout si cette demande nous fait sentir comme quelqu’un de spécial. Mais il est important de savoir que dans de nombreux pays, dont le Canada, il est illégal de posséder des images de nature sexuelle d’une personne mineure (même si la personne qui reçoit les images est, elle aussi, mineure). C’est considéré comme de la pornographie juvénile et ça peut entraîner une peine de prison pour la personne qui reçoit les photos ou les vidéos.

Et même si la personne mineure qui envoie des images intimes est consentante, il est possible qu’elle ne comprenne pas toutes les conséquences que ce geste peut avoir sur elle.

Si tu vis une situation en ligne qui te rend mal à l'aise, qu’elle soit légale ou pas, n'hésite surtout pas à en parler à un adulte de confiance. Et dis-toi que si ton idole te demande de faire des choses qui te dérangent, elle ne mérite sûrement pas ton admiration!

Avec les informations de Libération et de l’Agence France-Presse