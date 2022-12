Des vaches hors-la-loi

Est-ce que des vaches domestiques peuvent survivre dans la nature? Apparemment, oui, et le troupeau qui s’est échappé en Mauricie est toujours en cavale! La nouvelle fascine non seulement les Québécois, mais beaucoup de gens au Canada, en France et en Suisse! 🐮🤠🐄

Un texte de Félicia Latour

Le diable est aux vaches

Cette expression décrit parfaitement la situation chaotique en Mauricie! En mai dernier, une vingtaine de vaches se sont échappées de leur enclos à Saint-Barnabé. Depuis, elles errent aux alentours de la ville avoisinante, Saint-Sévère, au nord de Trois-Rivières.

Les vaches se sont sauvées dans les bois, où elles se cachent durant le jour et sortent la nuit pour manger les récoltes des agriculteurs. Photo : Radio-Canada

(M)euh… et alors?

Pour une vache, un champ de maïs ou de soja représente un buffet à volonté. Ce qu’elle ne mange pas, elle le piétine. Le troupeau en cavale cause donc beaucoup de soucis aux agriculteurs locaux. On estime que le coût des dégâts monte à 25 000 $*!

*Source : La Presse

Danger : vaches en vue

Les résidents de la région ont une autre préoccupation : la sécurité routière. À plusieurs reprises, les vaches ont été observées dans les rues de Saint-Sévère. Sachant qu’en moyenne, ces animaux pèsent dix fois plus qu’un humain, ils pourraient causer un accident mortel.

Que faire?

Pour éviter d'autres dommages, la Ville de Saint-Sévère veut arrêter les vaches. Certaines personnes ont suggéré de les abattre, mais la municipalité préfère les piéger en utilisant de la nourriture comme appât. Mais la mission s'avère plus compliquée qu'il n'y paraît…

À qui la responsabilité?

Le propriétaire des vaches n'est pas en mesure de récupérer son bétail. La municipalité de Saint-Sévère a contacté le ministère de l’Agriculture, le ministère de la Faune et la Sûreté du Québec, mais les trois ont dit ne pouvoir rien faire. Il restait donc une solution créative…

Des cow-boys à la rescousse!

La Ville de Saint-Sévère a demandé à huit cow-boys professionnels d’aider à capturer les vaches. Pendant plus de 12 heures, ils ont essayé de guider les vaches vers des enclos temporaires, mais elles ont réussi à se cacher dans un champ de maïs.

La faim : arme stratégique

L'approche de l'hiver veut dire plus de neige et moins d’accès à la nourriture pour les vaches. La Fédération de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la Mauricie espère capturer les vaches en les nourrissant de façon constante pour gagner leur confiance et finalement les attirer.

La vie sauvage

Cette histoire des vaches vagabondes fait jaser, mais aussi réfléchir. Selon une étude, 90 % des vaches laitières au Québec passent leur vie entière à l’intérieur, maintenues par le cou à une barre d’attache*. Le troupeau en cavale fait partie d’une minorité qui connaîtra la liberté.

*Source : La Chaire de recherche industrielle sur la vie durable des bovins laitiers