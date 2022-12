La biodiversité, pourquoi c’est important?

La biodiversité, ou la diversité biologique, on en entend parler partout, que ce soit dans les manuels de sciences ou dans les nouvelles. Mais ça veut dire quoi?

Le grec bio veut dire vie , et diversité vient du latin diversus, c’est-à-dire « variété ». La planète Terre a une variété *impressionnante* d’espèces végétales et animales, et il y a beaucoup de groupes et de personnes qui veulent les protéger!

Une conférence internationale sur ce sujet, la COP15, a commencé cette semaine à Montréal, et Chanel Mings est là pour t’expliquer ce qu’est la biodiversité et pourquoi elle est importante.

Animatrice : Chanel Mings

Journaliste : Catherine Contant

Réalisateur : Sony Carpentier

Monteur : Gaël Poirier

Édimestre (fiche pédagogique) : Félicia Latour

