Les forêts albertaines en morceaux

Un texte de Lina Heckenast, avec les informations de François Joly

En quête de pétrole

Un peu partout dans la forêt albertaine, il manque des arbres. On y a rasé des corridors afin de trouver du pétrole. La coupe de ces arbres perturbe toujours plusieurs écosystèmes, même plus de 50 ans après le début de cette pratique.

Les lignes sismiques

On appelle ces corridors des lignes sismiques. Au milieu du 20e siècle, l’industrie du pétrole voulait savoir où se trouvait la précieuse ressource en utilisant différentes techniques. Afin de déplacer la machinerie nécessaire à cette exploration, elle a procédé à la déforestation de ces corridors.

Ces lignes sismiques coupées près de Fort McMurray sont espacées de seulement 40 mètres. L'industrie les qualifie de lignes à faible impact à cause de leur largeur d'environ 2 mètres. Photo : CBC / Liam Harrap

Une erreur boréale?

Une grande partie de ces corridors se situent dans la forêt boréale. Au Canada, la forêt boréale est l’habitat de nombreuses espèces comme l’ours, l’orignal, le caribou et le loup. Les lignes sismiques ont changé le type de végétation de la forêt et ce qui a enlevé de la nourriture à plusieurs animaux.

La faune touchée

Des experts croient que les lignes sismiques sont la première cause de la diminution des populations de caribous en Alberta. On a aussi observé que certains oiseaux ne s’approchent pas de ces corridors et ne les traversent pas.

Le gaz de l’économie albertaine

Depuis plusieurs décennies, l’économie de l’Alberta est dépendante de l’exploitation de gaz et de pétrole. En 2022, la production de pétrole dans la province de l’Ouest a atteint des sommets inégalés.

D’autres pratiques qui font mal

Les bassins de décantation posent aussi un problème. Ces étangs artificiels servent à la production du pétrole et seraient remplis de déchets toxiques. En mai, un rapport a indiqué qu'ils avaient de graves conséquences sur l’environnement, notamment en contaminant l’eau.

Source : Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP) et Environmental Defence Canada

L’avenir du pétrole albertain

Le gouvernement du Canada a annoncé ce mois-ci qu’il allait aider l'Alberta à exploiter d'autres sources d'énergie pour être moins dépendante du pétrole, notamment en finançant des emplois dans la production de l’hydrogène.