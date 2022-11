Ash Ketchum est devenu le meilleur dresseur

Un texte de Lina Heckenast

Ash Ketchum a réussi son pari : il est finalement devenu le meilleur dresseur Pokémon!

Est-ce que tu savais que ça lui a pris 25 ans pour accomplir son grand rêve? On fait un saut dans le temps et on te raconte comment a commencé le phénomène mondial de Pokémon!

Ensemble pour la victoire

Cette semaine, dans le plus récent épisode de Pokémon Ultimate Journeys: The Series (Pokémon – Les voyages ultimes : la série), diffusé au Japon, le personnage fictif de jeux vidéo et de dessins animés Ash (Sacha) Ketchum a gagné le championnat mondial des dresseurs et dresseuses Pokémon.

C’est accompagné de Pikachu, Dracovish, Gengar, Sirfetch’d, Lucario et Dragonite qu’Ash a pu s’emparer de la victoire.

Une longue quête

Les aventures d’Ash ont débuté en 1997, lorsque le personnage de Nintendo a fêté son dixième anniversaire pendant le premier épisode de la série animée. C’est à ce moment qu’il a obtenu son permis d’entraîneur de Pokémon et qu’il a rencontré son fidèle compagnon Pikachu.

L’éclosion du monde

L’univers de Pokémon est né un an plus tôt, en 1996, grâce à deux jeux vidéo auxquels on pouvait jouer avec un Game Boy : Pocket Monster vert et Pocket Monster rouge. Le nom Pokémon est d’ailleurs né de la juxtaposition des mots « pocket » et « monster » (« monstre de poche » en français).

Un phénomène mondial

Dès ses débuts, le monde des Pokémon a été très populaire. Lorsque les cartes à collectionner ont été lancées, en 1999, plusieurs écoles les ont même bannies parce qu’elles provoquaient des conflits entre les élèves.

Grâce à réalité augmentée, des Pokémon apparaissent dans l'environnement des joueurs de Pokémon Go. Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

Un phénomène mondial 2.0

Pokémon, aujourd’hui, ce sont 1219 épisodes de dessins animés, 122 jeux vidéo et plus de 900 créatures. Le phénomène a connu un grand regain de popularité grâce au lancement du jeu pour téléphones mobiles Pokémon Go en 2016.

Un univers payant

Aujourd’hui, près de 27 ans après le lancement du tout premier jeu vidéo de la franchise, la popularité de Pokémon n’est plus à prouver. L’univers a rapporté plus de 100 milliards de dollars à ses créateurs et il n’est pas rare que des plus vieilles cartes se vendent à plus de 100 000 dollars.