Hubert Lenoir gagne 7 Félix!

L’auteur-compositeur-interprète Hubert Lenoir est le grand gagnant du 44e Gala de l’ ADISQl’Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo , qui avait lieu dimanche. Le musicien de 28 ans a remporté 3 prix Félix, dont le prestigieux prix de l’interprète masculin de l’année pour la première fois de sa carrière.

Hubert Lenoir a reçu deux trophées dimanche soir, dans les catégories Artiste de l'année - rayonnement international et Auteur ou compositeur de l'année. Photo : Radio-Canada / Jean-François LeBlanc

Le gala de dimanche était le dernier de 3 galas organisés par l’Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo ( ADISQl’Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo ). Hubert Lenoir avait un total de 11 sélections lors de ces 3 galas et il a gagné 7 trophées!

Roxane Bruneau a quant à elle remporté le prix de l’interprète féminine de l’année, et c’est Salebarbes qui a gagné celui du groupe ou duo de l’année.