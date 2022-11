Une éclipse lunaire à ne pas manquer!

Un texte de Félicia Latour

Tôt mardi matin, tu pourras observer la dernière éclipse lunaire de l’année. Prends note : c'est ta dernière chance de voir une éclipse lunaire totale avant 2025!

La nuit du 7 novembre, la Terre passera directement entre le Soleil et la Lune. Ça veut dire que la Lune traversera l’ombre de la Terre et que la lumière du Soleil ne se rendra plus directement à elle. En conséquence, la Lune sera plongée dans la noirceur et deviendra rouge foncé.

Voici un schéma explicatif de l'éclipse de Lune du 8 novembre 2022. Photo : Sky & Telescope

Pourquoi la Lune devient rouge?

Le phénomène de lune de sang est dû à la lumière blanche du Soleil qui traverse l’atmosphère terrestre et devient filtrée par des milliers de particules. Ce filtre donne à la Lune une teinte rouge, comme lors d’un coucher de soleil.

Vue sur le pont de Québec avec en arrière-plan, un soleil couchant. Photo : Danielle Gauthier De Varennes

Contrairement à l'éclipse solaire, l'éclipse lunaire peut être observée sans danger à l'œil nu! Un télescope ou des jumelles peuvent aider à voir des détails sur la surface de la Lune, mais ne sont pas nécessaires. Pour une vue optimale, c’est mieux de se trouver dans un endroit sombre avec peu de pollution lumineuse.

Voici quand l’éclipse lunaire totale commence partout au Canada (elle va durer à peu près 90 minutes)

Heure du Pacifique : 2 h 17 Heure des Rocheuses : 3 h 17 Heure du Centre : 4 h 17 Heure de l'Est : 5 h 17 Heure de l'Atlantique : 6 h 17 Heure de Terre-Neuve : 6 h 47