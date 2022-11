Des équipes mixtes dans le jeu NHL 23

Un texte de Félicia Latour

Pour la première fois dans l’histoire des jeux vidéo sur le hockey, les joueurs et joueuses de NHL 23 pourront créer des équipes ultimes … mixtes! Dans leur dernière édition, la compagnie Electronic Arts (EA) avait déjà ajouté dix équipes de joueuses professionnelles, mais elles ne pouvaient que jouer entre elles.

Dans cette nouvelle version, des icônes du hockey féminin comme Sarah Nurse et Marie-Philip Poulin pourront jouer aux côtés de Wayne Gretzky et Mario Lemieux dans un mode de jeu appelé Ultimate Team .

Pour la première fois dans l’histoire des jeux vidéo sur le hockey, les joueurs et joueuses de NHL 23 pourront créer des équipes ultimes mixtes. Photo : EA Sports

Que le jeu commence!

Double médaillée olympique, Sarah Nurse, joueuse dans l’équipe nationale canadienne, est également la première femme à paraître sur la couverture du jeu.

Elle déclare : « Le hockey est vraiment pour tout le monde et je suis ravie que NHL 23 célèbre la diversité et l'inclusivité de ce sport. J'espère que la représentation accrue des femmes dans un jeu aussi important inspirera les jeunes filles du monde entier et qu'elles sauront qu'il y a une place pour elles dans le hockey. »

Ce n'est pas la première fois qu’on met les sports féminins de l’avant dans les franchises de jeux vidéo. Electronic Arts a annoncé qu'elle allait ajouter davantage d'équipes de soccer professionnel féminin à ses jeux FIFAFédération internationale de football association , après avoir introduit le football international féminin en 2016.