BTS en pause… militaire

Du service militaire obligatoire (même en 2022)

Les membres de BTS, un des groupes les plus populaires de K-Pop (pop coréenne), devront effectuer leur service militaire et ne feront plus de spectacles ni de nouvelle musique jusqu’en 2025.

Le groupe BTS sur scène lors des prix Grammy en 2022. BTS est le premier groupe coréen à être nommé à cette cérémonie de prix musicaux. Photo : Associated Press / Chris Pizzello

Des chanteurs au combat?

En Corée du Sud, le service militaire est obligatoire pour tous les hommes physiquement aptes qui ont entre 18 et 35 ans. On leur demande d’effectuer toutes sortes de tâches pour l’armée pendant au moins 18 mois : préparer les repas, nettoyer, faire de la recherche… ou se préparer au combat.

Pourquoi un service militaire?

La Corée du Sud exige le service militaire de ses citoyens depuis 1957. C’est que le pays est techniquement encore en guerre avec son voisin, la Corée du Nord. Même si une trêve a été signée en 1953 pour que les affrontements prennent fin, les deux pays n’ont pas officiellement signé de traité de paix.

L’armée coréenne lors d’une démonstration d’arts martiaux. Photo : Associated Press / Ahn Young-joon

La vingtaine, c’est pour chanter

Depuis 2020, grâce à une loi adoptée au parlement de la Corée du Sud, les plus grandes stars de la K-Pop peuvent reporter leur service militaire jusqu’à l’âge de 30 ans. Avant, seuls certains athlètes et certains musiciens classiques pouvaient obtenir une exemption de leur service militaire.

L’or pour éviter le plomb

C’est le cas de Son Heung-min, un joueur de soccer de niveau international. Pour éviter de faire son service militaire, Son Heung-min a dû gagner une médaille d’or aux Jeux d’Asie. Il a ainsi pu faire seulement 3 semaines d'entraînement militaire et poursuivre sa carrière dans la Premier League en Angleterre.

En Autriche, les membres de l’armée sont appelés à aider dans différentes situations. Ici, ils déneigent le toit d’un immeuble. Photo : Reuters / Leonhard Foeger

Une pratique répandue

En Finlande et en Israël, les gouvernements imposent le service militaire à cause de tensions avec des pays voisins. D’autres pays, qui ne sont pas en situation de guerre, l’exigent aussi, comme la Norvège, l'Autriche et le Mexique. Dans ces pays, il est possible de travailler dans une unité qui ne combat pas.