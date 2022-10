1750 scientifiques de plus sur Wikipédia 👩‍🔬

Un texte de Félicia Latour

Depuis 2017, la physicienne britannique Jess Wade a écrit presque 2000 pages Wikipédia consacrées aux femmes dans le domaine de la science!

Wikipédia (Nouvelle fenêtre) , c'est une encyclopédie en ligne qui est visitée par plus de 2 milliards de personnes chaque mois!

Malgré ses efforts, elle dit qu’il y a toujours du travail à faire. Selon un groupe qui lutte contre l'inégalité des sexes sur Wikipédia, seulement 19 % des biographies sur le site anglais parlent de femmes1. Cela dit, ce chiffre a grimpé de 15 % en seulement trois ans grâce aux efforts de Jess Wade et d’autres bénévoles, selon une porte-parole de Wikipédia.

Jess Wade a constaté un manque de représentation des femmes non seulement sur Wikipédia, mais aussi dans les domaines des sciences et des technologies en général (où les femmes ne représentent que 28 % de la main-d’œuvre, selon une étude2 (Nouvelle fenêtre) ). Elle espère que le fait de donner plus de visibilité aux femmes scientifiques incitera plus de jeunes filles à s'intéresser à la science.

Jess Wade a constaté un manque de représentation des femmes non seulement sur Wikipédia, mais aussi dans les domaines des sciences et des technologies en général. Photo : The Washington Post / Jess Wade

Sa démarche

Jess Wade, elle-même chercheuse en chimie à l’Imperial College de Londres, a reçu plusieurs prix pour ses contributions scientifiques et elle a même sa propre page Wikipédia  (Nouvelle fenêtre) .

La plupart des soirs, elle recherche des scientifiques inspirantes, mais moins connues… et il ne lui manque jamais quelqu'un sur qui écrire.

Ça lui prend quelques heures pour écrire chaque page Wikipédia. Jess Wade dit que parfois la tâche peut être ennuyeuse, mais qu’elle est surtout gratifiante et éducative.

Dans le cadre de ce processus, j'apprends beaucoup de choses sur la science , dit-elle. C'est un voyage amusant.

Avec des informations du Washington Post

1 WikiProject Women in Red  (Nouvelle fenêtre)

2 The STEM Gap  (Nouvelle fenêtre)